Welcome to Thrive Global! We’re excited to be able to share our mission with you, and for you to start taking microsteps to improve your well-being and performance. We at Thrive Global hope to be a part of your journey to thriving every day!

Please read these Terms of Service (this “Agreement”) carefully. This Agreement is a legal contract between you (“User”, “you” or “your”) and Thrive Global Holdings, Inc. (“Thrive Global”, “we”, “our” or “us”), which sets out the terms and conditions that govern your use of any websites owned or controlled by Thrive Global, including, but not limited to, the websites located at https://thriveglobal.com, https://shop.thriveglobal.com/, and https://thrivezp.com (collectively, the “Sites”), related mobile applications (the “Apps”) and any related content, information, services, technology features or resources (collectively with the Sites and the Apps, the “Services”). By accessing or using the Services or clicking on a button or taking another action to signify your acceptance of this Agreement, you: (1) agree to be bound by this Agreement and any future amendments and additions to this Agreement; (2) represent you are of legal age in your jurisdiction of residence to form a binding contract; and (3) represent that you have the authority to enter into this Agreement personally and, if applicable, on behalf of any company, organization or other legal entity on whose behalf you use the Services. Except as otherwise provided herein, if you do not agree to be bound by this Agreement, you may not access or use the Services.

PLEASE NOTE THAT SECTION 12 OF PART I OF THIS AGREEMENT REQUIRES THE USE OF ARBITRATION ON AN INDIVIDUAL BASIS TO RESOLVE DISPUTES, RATHER THAN JURY TRIALS OR CLASS ACTIONS. THIS AGREEMENT ALSO LIMITS THE REMEDIES AVAILABLE TO YOU IF THERE IS A DISPUTE, SO PLEASE READ IT CAREFULLY.

Part I of this Agreement is for all Users of the Services (including, without limitation, content providers and purchasers of goods or services from Thrive Global). Part II of this Agreement for all Users who use the Mobile Services (as defined below) and Apps. Part III sets forth additional terms between you and Thrive Global that apply to you if you upload, post, e-mail, transmit, or otherwise make Content available through the Services. Please note that this Agreement is subject to change by Thrive Global in its sole discretion at any time. When changes are made, we will make a new copy of this Agreement available on the Sites and Apps. We will also update the “Last Revised” date at the top of this Agreement. If we make any material changes, and you have registered with us to create an Account, we will also send an e-mail to you at the last e-mail address you provided to us pursuant to this Agreement or notify you through other reasonable means. Your continued use of the Services constitutes your acceptance of such changes. IF YOU DO NOT AGREE TO COMPLY WITH THESE OR ANY FUTURE TERMS OF SERVICE, DO NOT USE OR ACCESS (OR CONTINUE TO USE OR ACCESS) THE SERVICES. Please regularly check the Sites and/or Apps to view the then-current Terms of Service.

In addition, when using certain Services, you will be subject to any additional terms applicable to such Services that may be posted on the Services or otherwise made available to you from time to time, including, without limitation, our Privacy Policy located at https://www.thrivezp.com/privacy (the “Privacy Policy”). All such terms are hereby incorporated by reference into this Agreement.

Part I

1. Registration

1.1 Registering Your Account

In order to access certain features of the Services, you may be required to become a Registered User. For purposes of this Agreement, a “Registered User” is a User who has registered an account (“Account”).

1.2 Registration Data

In registering an Account, please provide true, accurate, current and complete information about yourself as prompted by the registration form (“Registration Data”) and maintain and promptly update the Registration Data accordingly. You represent that you are at least 18 years old (or the age of majority in your place of residence) and not a person barred from using the Services under the laws of the United States, your place of residence or any other applicable jurisdiction. You are responsible for all activities that occur under your Account. You represent that you are not barred from using the Services under any applicable law and that you will be responsible for all activities that occur under your Account. Please monitor your Account to restrict its use by minors and other unauthorized users and agree not to share your Account or password with anyone. You further agree to notify Thrive Global immediately of any use of your password without your permission or authority or any other breach of the security of your Account and to exit from your Account at the end of each session. You agree not to create an Account using a false identity or alias or if you previously have been banned from using any of the Services. You further agree that you will not maintain more than one Account for the same Thrive Global service at any given time. Thrive Global reserves the right to remove or reclaim any usernames at any time and for any reason.

1.3 Your Account

Subject to rights in Your Content (defined below in Part II if you are a content provider), you acknowledge and agree that you have no ownership or other property interest in your Account and that all rights in and to your Account are owned by and inure to the benefit of Thrive Global.

2. Feedback

You acknowledge and agree that any ideas, suggestions, documents, and/or proposals related to the Services (“Feedback”) that you submit to Thrive Global is non-confidential, and you represent and warrant that you have all rights necessary to submit the Feedback to Thrive Global. You hereby grant to Thrive Global the perpetual, irrevocable, worldwide, sublicenseable (directly and indirectly through multiple tiers), transferable right to copy, display, distribute, modify, disclose and otherwise use the Feedback in any way at any time without any additional approval or compensation or attribution. You agree not to submit to us any information or ideas that you consider to be confidential or proprietary.

3. Ownership of the Services.

3.1 Use of the Services.

Thrive Global and its licensors and suppliers own all rights, title and interest in the Services, including the content displayed through the Services (other than User Content, as defined below). The Services are protected by copyright and other intellectual property laws throughout the world. Unless you have a separate written agreement with Thrive Global stating otherwise, you agree to use the Services solely for your personal non-commercial purposes. Unless otherwise expressly authorized herein or in the Services, you agree not to display, distribute, license, perform, publish, reproduce, duplicate, copy, create derivative works from, modify, sell, resell, exploit, transfer or upload for any commercial purposes, any portion of the Services, use of the Services, or access to the Services. Any future release, update or other addition to the Services shall be subject to this Agreement. Thrive Global, its licensors and suppliers reserve all rights not granted in this Agreement.

3.2 Trademarks

Thrive Global’s, Thrive ZP and ZPGroup’s stylized name and other related graphics, logos, service marks and trade names used on or in connection with the Services are the trademarks of Thrive Global and may not be used without permission in connection with any third-party products or services. Other trademarks, service marks and trade names that may appear on or in the Services are the property of their respective owners. You will not remove, alter or obscure any copyright notice, trademark, service mark or other proprietary rights notices incorporated in or accompanying the Services. Nothing in this Agreement or the Services should be construed as granting, by implication, estoppel, or otherwise, any license or right to use any of the trademarks displayed on the Services, without our prior written permission in each instance.

3.3 Software

The technology and software underlying the Services or distributed in connection therewith are the property of Thrive Global, its affiliates, and its licensors (including the Apps, the “Software”). You agree not to copy, modify, create a derivative work of, reverse engineer, reverse assemble, or otherwise attempt to discover any source code, sell, assign, sublicense, or otherwise transfer any right in the Software. Any rights not expressly granted herein are reserved by Thrive Global.

4. Restrictions on Use of Services

The rights granted to you in this Agreement are subject to the following restrictions: (a) you shall not license, sell, transfer, reproduce, distribute, host or otherwise commercially exploit the Services or any portion of the Services; (b) you shall not enclose any trademark, logo or Services (including content, page layout or form) of Thrive Global; (c) you shall not use any metatags or other “hidden text” using Thrive Global’s name or trademarks; (d) you shall not modify, translate, adapt, merge, make derivative works of, disassemble, decompile, reverse compile or reverse engineer any part of the Services except to the extent the foregoing restrictions are expressly prohibited by applicable law; (e) you shall not directly or indirectly “scrape” or download data from the Services (except if we have expressly granted such rights in writing) or otherwise engage in or use any data mining, robots, or similar data gathering or extraction method; (f) you shall not access the Services to build a similar or competitive website, application or service; (g) except as expressly stated herein, no part of the Services may be copied, distributed or republished in any form or by any means; (h) you shall not remove or destroy any copyright notices or other proprietary markings contained on or in the Services; (i) you shall not interfere with or attempt to interfere with the proper functioning of the Services or use the Services in any way not expressly permitted by this Agreement; (j) you shall not attempt to harm our Services or otherwise interfere with or disrupt the Services or servers or networks connected to the Services, or disobey any requirements, procedures, policies, or regulations of networks connected to the Services; (k) impersonate any person or entity, or falsely state or otherwise misrepresent your affiliation with a person or entity; (l) if you are blocked by Thrive Global from accessing the Services (including by blocking your IP address), you agree not to implement any measures to circumvent such blocking (e.g., by masking your IP address or using a proxy IP address or virtual private network); and (m) violate any applicable local, state, national, or international law, or any regulations having the force of law. Any unauthorized use of the Services terminates the rights and licenses granted by Thrive Global pursuant to this Agreement.

5. Third-Party Links.

The Services may contain links or other access to third-party services such as third party websites, applications, ads, technology and other resources (“Third-Party Services”). When you click on such a link, we will not warn you that you have left the Services. Some Third-Party Services will provide us with access to certain information that you have provided to third parties, including through such Third-Party Services, and we will use, store and disclose such information in accordance with our Privacy Policy. For more information about the implications of activating Third-Party Services and our use, storage and disclosure of information related to you and your use of such Third-Party Services within the Service, please see our Privacy Policy. Thrive Global does not control and is not responsible for Third-Party Services, including for the accuracy, availability, reliability, or completeness of information shared by or available through Third-Party Services, or on the privacy practices of Third-Party Services. Thrive Global does not review, approve, monitor, endorse, warrant, or make any representations with respect to Third Party Services, or any content, products or services accessible from such Third Party Services. We encourage you to review the privacy policies of the third parties providing Third-Party Services prior to using such services. Your use of all Third-Party Services is at your own risk. You, and not Thrive Global, will be responsible for any and all costs and charges associated with your use of any Third-Party Services. Thrive Global enables these Third-Party Services merely as a convenience and the integration or inclusion of such Third-Party Services does not imply an endorsement or recommendation. Any dealings you have with third parties while using the Service are between you and the third party. Thrive Global will not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any Third-Party Services.

6. Promotions.

From time to time, Thrive Global may offer you the opportunity to participate in challenges or other promotions through the Sites and Apps (collectively, “Promotions“). Participation in such Promotions will be subject to separate terms and conditions made available by Thrive Global. In the event of any conflict between this Agreement and any such terms and conditions, such terms and conditions will govern with respect to the applicable Promotion. You may not transfer, assign, sell, trade or barter any prize, premium of other benefit you receive through a Promotion. Any Content you submit in connection with a Promotion is considered “Your Content” and subject to the terms and conditions set forth in Part II below. Further, if you are selected as a winner of a Promotion, you agree to Thrive Global’s use of your name, address, likeness, and/or prize information for promotional purposes in any medium without additional compensation to the extent permitted by law.

You agree to be bound by our decisions, which are final and binding in all matters relating to Promotions. Promotions are subject to all applicable federal, state and local laws, rules and regulations. Promotions are void where they are prohibited, restricted or taxed.

BY PARTICIPATING IN A PROMOTION, YOU AGREE TO RELEASE THRIVE GLOBAL AND ITS AGENTS FROM ANY AND ALL LIABILITY, LOSS OR DAMAGE ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH PARTICIPATION IN ANY PROMOTION-RELATED ACTIVITY OR THE RECEIPT, USE OR MISUSE OF ANY PRIZE THAT YOU MAY RECEIVE.

7. Indemnification.

You agree to indemnify and hold Thrive Global, its parents, subsidiaries, affiliates, officers, employees, agents, partners, licensors and suppliers (collectively, the “Thrive Global Parties”) harmless from any losses, costs, liabilities and expenses (including reasonable attorneys’ fees) relating to or arising out of: (a) Your Content (if you are a content provider); (b) your use of, or inability to use, the Services; (c) your violation of this Agreement; (d) your violation of any rights of another party, including any Users; or (e) your violation of any applicable laws, rules or regulations. Thrive Global reserves the right, at its own cost, to assume the exclusive defense and control of any matter otherwise subject to indemnification by you, in which event you will fully cooperate with Thrive Global in asserting any available defenses. This provision does not require you to indemnify any of the Thrive Global Parties for any unconscionable commercial practice by such party or for such party’s fraud, deception, false promise, misrepresentation or concealment, suppression or omission of any material fact in connection with any Services provided hereunder. You agree that the provisions in this section will survive any termination of your Account, this Agreement or your access to the Services.

8. Disclaimer of Warranties and Conditions.

YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, YOUR USE OF THE SERVICES IS AT YOUR SOLE RISK, AND THE SERVICES ARE PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS, WITH ALL FAULTS. THRIVE GLOBAL PARTIES EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES, REPRESENTATIONS, AND CONDITIONS OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT ARISING FROM USE OF THE SERVICES, THIS AGREEMENT AND/OR ANY PRODUCTS SOLD THROUGH THE SERVICES. THRIVE GLOBAL PARTIES MAKE NO WARRANTY, REPRESENTATION OR CONDITION THAT THE SERVICES WILL MEET YOUR REQUIREMENTS. THE LAWS OF CERTAIN STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS OF IMPLIED WARRANTIES. IF THESE LAWS APPLY TO YOU, SOME OR ALL OF THE FOREGOING DISCLAIMERS, EXCLUSIONS AND LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU, AND YOU MIGHT HAVE ADDITIONAL RIGHTS.

YOU EXPRESSLY AGREE AND UNDERSTAND THAT THRIVE GLOBAL IS NOT A LICENSED HEALTH CARE PROVIDER AND THAT THE SERVICES ARE NOT A SUBSTITUTE FOR INDEPENDENT MEDICAL CARE BY A QUALIFIED HEALTH CARE PRACTITIONER. THRIVE GLOBAL MAKES NO WARRANTIES OR ASSURANCES WITH RESPECT TO THE THERAPEUTIC BENEFITS OF THE SERVICES.

9. Limitation of Liability.

9.1 Disclaimer of Certain Damages

YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT THRIVE GLOBAL PARTIES IS NOT LIABLE FOR ANY LOSS OF PROFITS, REVENUE OR DATA, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR COSTS DUE TO LOSS OF PRODUCTION OR USE, BUSINESS INTERRUPTION, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES, WHETHER OR NOT THRIVE GLOBAL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT, OR FROM ANY COMMUNICATIONS, INTERACTIONS OR MEETINGS WITH OTHER USERS OF THE SERVICES, ON ANY THEORY OF LIABILITY, RESULTING FROM: (1) THE USE OR INABILITY TO USE THE SERVICES, INCLUDING PRODUCTS SOLD THROUGH OUR SERVICES; (2) THE COST OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES RESULTING FROM ANY GOODS, DATA, INFORMATION OR SERVICES PURCHASED OR OBTAINED OR MESSAGES RECEIVED FOR TRANSACTIONS ENTERED INTO THROUGH THE SERVICES; (3) UNAUTHORIZED ACCESS TO OR ALTERATION OF YOUR ELECTRONIC TRANSMISSIONS OR DATA; (4) STATEMENTS OR CONDUCT OF ANY THIRD PARTY ON THE SERVICES; OR (5) ANY OTHER MATTER RELATED TO THE SERVICES, WHETHER BASED ON WARRANTY, COPYRIGHT, CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY OR ANY OTHER LEGAL THEORY.

9.2 Cap on Liability

IN NO EVENT WILL THRIVE GLOBAL PARTIES’ TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ALL DAMAGES, LOSSES, OR CAUSES OF ACTION EXCEED THE AMOUNT YOU HAVE PAID THRIVE GLOBAL IN THE LAST SIX (6) MONTHS, OR, IF GREATER, ONE HUNDRED DOLLARS ($100).

9.3 Content

Except for Thrive Global’s obligations to treat your Personal Information in accordance with the Privacy Policy, Thrive Global assumes no responsibility for the timeliness, deletion, mis-delivery or failure to store any Content, user communications or personalization settings.

9.4 Basis of the Bargain

The limitations of damages set forth above are fundamental elements of the basis of the bargain between you and Thrive Global.

9.5 Exclusions

The laws of some states do not allow for the exclusion or limitation of certain damages. If these laws apply to you, some or all of the foregoing disclaimers, exclusions and limitations may not apply to you and you might have other rights. In particular, if you are a User from New Jersey, the foregoing sections titled “Indemnification”, “Disclaimer of Warranties and Conditions” and “Limitation of Liability” are intended to be only as broad as is permitted under the laws of the state of New Jersey. If any portion of these sections is held to be invalid under the laws of the state of New Jersey, the invalidity of such portion shall not affect the validity of the remaining portions of the applicable Sections.

10. Termination.

10.1 Termination.

If you have violated or acted inconsistently with the letter or spirit of this Agreement, if we are required to do so by law (e.g., where the provision of any of the Services is, or becomes, unlawful), or if we choose to discontinue the Services (in whole or in part), we have the right to, immediately and without notice, suspend or terminate any the Services provided to you. If we become aware of any possible violations by you of this Agreement, we reserve the right to investigate such violations. In the event that we believe, in our sole discretion, that you have breached any portion of the Agreement, or have otherwise demonstrated inappropriate conduct, we reserve the right to: (i) warn you via e-mail (to any e-mail address you have provided to us); (ii) notify and/or fully cooperate with the proper law enforcement authorities for further action; and/or (iii) pursue any other action which we deem to be appropriate. If, as a result of the investigation, we believe that illegal activity has occurred, we reserve the right to refer the matter to, and to cooperate with, any and all applicable legal authorities. We reserve the right, in our sole discretion, to immediately take any or all of the actions set forth herein without any notice or warning to you. You agree that all terminations shall be made in our sole discretion and that we shall not be liable to you or any third-party for enforcing this provision.

10.2 Effect of Termination.

Termination includes removal of access to and barring of further use of the Services, including deletion of your password and all related information, files and Content associated with or inside your Account (or any part thereof), including Your Content (if you are a content provider). Thrive Global will not have any liability whatsoever to you for any suspension or termination, including for deletion of Your Content (if you are a content provider). All provisions of this Agreement which by their nature should survive, shall survive termination of your use of the Services, including without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnification obligations and limitation of liability.

10.3 No Subsequent Registration.

If your registration(s) with or ability to access the Services is discontinued by Thrive Global, you agree that you shall not attempt to re-register with or access the Services through use of a different member name or otherwise. In the event that you violate the immediately preceding sentence, Thrive Global reserves the right, in its sole discretion, to immediately take any or all of the actions set forth in this Agreement without any notice or warning to you.

11. International Users.

The Services can be accessed from countries around the world and may contain references to Services and Content that are not available in your country. These references do not imply that Thrive Global intends to announce such Services or Content in your country. The Services are controlled and offered by Thrive Global from its facilities in the United States of America. Thrive Global makes no representations that the Services are appropriate or available for use in other locations. Those who access or use the Services from other countries do so at their own volition and are responsible for compliance with local law.

12. Dispute Resolution.

If you have any questions, complaints or claims with respect to the Services, please contact us first at Thrive Global Holdings, Inc., Thrive Global Holdings, Inc. 599 Broadway, 6th Floor, New York, NY 10012, Attn: Legal, or [email protected] and we’ll do our best to address your concerns.

THE PROVISIONS OF THIS SECTION 12 APPLY TO ANY USERS OF THE SERVICES, WHETHER AUTHORIZED OR UNAUTHORIZED. PLEASE READ THIS CAREFULLY AS IT AFFECTS YOUR RIGHTS.

Any and all disputes between you and us and our employees, agents, successors, or assigns, regarding or relating to the Services or this Agreement shall exclusively be settled through binding and confidential arbitration. Arbitration shall be subject to the Federal Arbitration Act and not any state arbitration law. The arbitration shall be conducted before one commercial arbitrator with substantial experience in resolving commercial contract disputes from the American Arbitration Association (“AAA”) or JAMS. As modified by this Agreement, and unless otherwise agreed upon by the parties in writing, the arbitration will be governed by the AAA’s or JAMS’s rules for commercial arbitration and, if the arbitrator deems them applicable, the procedures for consumer-related disputes. You are giving up your right to go to court to assert or defend your rights except for matters that may be taken to small claims court. Your rights will be determined by a neutral arbitrator and not a judge or jury. You and we must abide by the following rules: (i) any claims brought by you or us must be brought in the parties’ individual capacity, and not as a plaintiff or class member in any purported class or representative proceeding; (ii) the arbitrator may not consolidate more than one persons claims, may not otherwise preside over any form of a representative or class proceeding, and may not award class-wide relief; (iii) in the event that you are able to demonstrate that the costs of arbitration will be prohibitive as compared to costs of litigation, we will pay as much of your filing and hearing fees in connection with the arbitration as the arbitrator deems necessary to prevent the arbitration from being cost-prohibitive as compared to the cost of litigation; (iv) we also reserve the right in our sole and exclusive discretion to assume responsibility for all of the costs of the arbitration; (v) the arbitrator shall honor claims of privilege and privacy recognized at law; (vi) the arbitrator’s award shall be final and may be enforced in any court of competent jurisdiction; (vii) the arbitrator may award any individual relief or individual remedies that are permitted by applicable law; and (viii) each side pays its own attorneys’ fees and expenses unless there is a statutory provision that requires the prevailing party to be paid its fees’ and litigation expenses, and then in such instance, the fees and costs awarded shall be determined by the applicable law. Notwithstanding the foregoing, either you or we may bring an individual action in small claims court. Further, claims of infringement or misappropriation of the other party’s patent, copyright, trademark, or trade secret shall not be subject to this arbitration agreement. Such claims shall be exclusively brought in the state or federal courts located in New York, New York. Additionally, notwithstanding this agreement to arbitrate, either party may seek emergency equitable relief before the state or federal courts located in New York, New York in order to maintain the status quo pending arbitration, and hereby agree to submit to the exclusive personal jurisdiction of the courts located within New York, New York for such purpose. A request for interim measures shall not be deemed a waiver of the right to arbitrate. With the exception of Sections 12(d)(i) and 12(d)(ii) (prohibiting arbitration on a class or collective basis), if any part of this arbitration provision is deemed to be invalid, unenforceable or illegal, or otherwise conflicts with this Agreement, then the balance of this arbitration provision shall remain in effect and shall be construed in accordance with its terms as if the invalid, unenforceable, illegal or conflicting provision were not contained herein. If, however, either Section 12(d)(i) or 12(d)(ii) (prohibiting arbitration on a class or collective basis) is found to be invalid, unenforceable or illegal, then the entirety of this arbitration provision shall be void, and neither you nor we shall be entitled to arbitration. If for any reason a claim proceeds in court rather than in arbitration, the dispute shall be exclusively brought in state or federal court in New York, New York. Notwithstanding any provision in this Agreement to the contrary, if we seek to terminate the Dispute Resolution section as included in this Agreement, any such termination shall not be effective until thirty (30) days after the version of this Agreement not containing the agreement to arbitrate is posted to the Services, and shall not be effective as to any claim of which you provided Thrive Global with written notice prior to the date of termination. For more information on AAA, its Rules and Procedures, and how to file an arbitration claim, you may call AAA at 800-778-7879 or visit the AAA website at http://www.adr.org. For more information on JAMS, it’s Rules and Procedures, and how to file an arbitration claim, you may call JAMS at 800-352-5267 or visit the JAMS website at http://www.jamsadr.com. Any and all controversies, disputes, demands, counts, claims, or causes of action between you and Thrive Global and our employees, agents, successors, or assigns, regarding or relating to this Agreement or the Services shall exclusively be governed by the internal laws of the State of New York, without regard to its choice of law rules and without regard to conflicts of laws principles except that the arbitration provision shall be governed by the Federal Arbitration Act. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply to this Agreement.

13. General Provisions.

13.1 Electronic Communications

The communications between you and Thrive Global use electronic means, whether you visit the Services or send Thrive Global e-mails, or whether Thrive Global posts notices on the Services or communicates with you via e-mail. For contractual purposes, you (1) consent to receive communications from Thrive Global in an electronic form; and (2) agree that all terms and conditions, agreements, notices, disclosures, and other communications that Thrive Global provides to you electronically satisfy any legal requirement that such communications would satisfy if it were to be in writing. The foregoing does not affect your statutory rights.

13.2 Release

You hereby release Thrive Global Parties and their successors from claims, demands, any and all losses, damages, rights, and actions of any kind, including personal injuries, death, and property damage, that is either directly or indirectly related to or arises from your use of the Services, including but not limited to, any interactions with or conduct of other Users or third-party websites of any kind arising in connection with or as a result of this Agreement or your use of the Services. If you are a California resident, you hereby waive California Civil Code Section 1542, which states, “A general release does not extend to claims which the creditor does not know or suspect to exist in his or her favor at the time of executing the release, which, if known by him or her must have materially affected his or her settlement with the debtor.” The foregoing release does not apply to any claims, demands, or any losses, damages, rights and actions of any kind, including personal injuries, death or property damage for any unconscionable commercial practice by a Thrive Global Party or for such party’s fraud, deception, false, promise, misrepresentation or concealment, suppression or omission of any material fact in connection with the Sites or any Services provided hereunder.

13.3 Assignment

This Agreement, and your rights and obligations hereunder, may not be assigned, subcontracted, delegated or otherwise transferred by you without Thrive Global’s prior written consent, and any attempted assignment, subcontract, delegation, or transfer in violation of the foregoing will be null and void. Thrive Global may freely assign this Agreement, and subcontract, delegate or otherwise transfer its rights and obligations hereunder, without your consent.

13.4 Force Majeure

Thrive Global shall not be liable for any delay or failure to perform resulting from causes outside its reasonable control, including, but not limited to, acts of God, war, terrorism, riots, embargos, acts of civil or military authorities, fire, floods, accidents, strikes or shortages of transportation facilities, fuel, energy, labor or materials.

13.5 Notice

Where Thrive Global requires that you provide an e-mail address, you are responsible for providing Thrive Global with your most current e-mail address. In the event that the last e-mail address you provided to Thrive Global is not valid, or for any reason is not capable of delivering to you any notices required/permitted by this Agreement, Thrive Global’s dispatch of the e-mail containing such notice will nonetheless constitute effective notice. You may give notice to Thrive Global at the following email: [email protected]. You may also give notice via mail to Thrive Global Holdings, Inc., Thrive Global Holdings, Inc. 599 Broadway, 6th Floor, New York, NY 10012, Attn: Legal, or [email protected]. Such notice shall be deemed given when received by Thrive Global by letter delivered by nationally recognized overnight delivery service or first class postage prepaid mail at the above address.

13.6 Waiver

Any waiver or failure to enforce any provision of this Agreement on one occasion will not be deemed a waiver of any other provision or of such provision on any other occasion.

13.7 Severability

If any portion of this Agreement is held invalid or unenforceable, that portion shall be construed in a manner to reflect, as nearly as possible, the original intention of the parties, and the remaining portions shall remain in full force and effect.

13.8 Export Control

You may not use, export, import, or transfer the Services except as authorized by U.S. law, the laws of the jurisdiction in which you obtained the Services, and any other applicable laws. In particular, but without limitation, the Services may not be exported or re-exported (a) into any United States embargoed countries, or (b) to anyone on the U.S. Treasury Department’s list of Specially Designated Nationals or the U.S. Department of Commerce’s Denied Person’s List or Entity List. By using the Services, you represent and warrant that (i) you are not located in a country that is subject to a U.S. Government embargo, or that has been designated by the U.S. Government as a “terrorist supporting” country and (ii) you are not listed on any U.S. Government list of prohibited or restricted parties. You also will not use the Services for any purpose prohibited by U.S. law, including the development, design, manufacture or production of missiles, nuclear, chemical or biological weapons. You acknowledge and agree that products, services or technology provided by Thrive Global are subject to the export control laws and regulations of the United States. You shall comply with these laws and regulations and shall not, without prior U.S. government authorization, export, re-export, or transfer Thrive Global products, services or technology, either directly or indirectly, to any country in violation of such laws and regulations. If you access or use the Services from outside of the United States, you do so at your own risk. Whether inside or outside of the United States, you are solely responsible for ensuring compliance with the laws of your specific jurisdiction. Software available in connection with the Services and the transmission of applicable data, if any, is subject to United States export controls. No Software may be downloaded from the Services or otherwise exported or re-exported in violation of U.S. export laws.

13.9 Consumer Complaints

In accordance with California Civil Code §1789.3, you may report complaints to the Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs by contacting them in writing at 400 R Street, Sacramento, CA 95814, or by telephone at (800) 952-5210.

13.10 Entire Agreement

This Agreement is the final, complete and exclusive agreement of the parties with respect to the subject matter hereof and supersedes and merges all prior discussions between the parties with respect to such subject matter.

Part II

In addition to all provisions of Part I of this Agreement, the provisions of Part II of this Agreement shall apply to Users that use the Mobile Services and Apps.

1. Mobile Services and Software.

1.1 Mobile Services

The Services include certain services that are available via a mobile device, including (i) the ability to upload Content to the Services via a mobile device, (ii) the ability to browse the Service and the Sites from a mobile device, and (iii) the ability to access certain features and content through Apps (collectively, the “Mobile Services”). To the extent you access the Services through a mobile device, your wireless service carrier’s standard charges, data rates, and other fees may apply. In addition, downloading, installing, or using certain Mobile Services may be prohibited or restricted by your carrier, and not all Mobile Services may work with all carriers or devices.

1.2 App License

Subject to these Terms of Service, Thrive Global hereby grants to you a limited, revocable, non-exclusive, non-transferable, non-sublicensable license to (a) install the Apps on one mobile device and (b) use the Apps for your own personal use solely to access and use the Services. For clarity, the foregoing is not intended to prohibit you from installing the Mobile App for another device on which you also agreed to these Terms of Service. Each instance of the Terms of Service that you agree to in connection with downloading a Mobile App grants you the aforementioned rights in connection with the installation and use of the Mobile App on one device.

1.3 Third Party Distribution Channels

Thrive Global offers Software that may be made available through the Apple App Store, the Google Play Store, or other distribution channels (“Distribution Channels”). If you obtain such Software through a Distribution Channel, you may be subject to additional terms of the Distribution Channel. These Terms of Service are between you and us only, and not with the Distribution Channel. To the extent that you utilize any other third-party products and services in connection with your use of our Services, you agree to comply with all applicable terms of any agreement for such third-party products and services.

Apple-Enabled Software: With respect to Apps that are made available for your use in connection with an Apple-branded product (the, “Apple-Enabled Software”), in addition to the other terms and conditions set forth in these Terms of Service, the following terms and conditions apply:

(a) Thrive Global and you acknowledge that these Terms of Service are concluded between Thrive Global and you only, and not with Apple Inc. (“Apple”), and that as between Thrive Global and Apple, Thrive Global, not Apple, is solely responsible for the Apple-Enabled Software and the content thereof.

(b) You may not use the Apple-Enabled Software in any manner that is in violation of or inconsistent with the Usage Rules set forth for Apple-Enabled Software in, or otherwise be in conflict with, the Apple Media Services Terms and Conditions.

(c) Your license to use the Apple-Enabled Software is limited to a non-transferable license to use the Apple-Enabled Software on an iOS product that you own or control, as permitted by the “Usage Rules” set forth in the Apple Media Services Terms and Conditions.

(d) Apple has no obligation whatsoever to provide any maintenance or support services with respect to the Apple-Enabled Software.

(e) Apple is not responsible for any product warranties, whether express or implied by law. In the event of any failure of the Apple-Enabled Software to conform to any applicable warranty, you may notify Apple, and Apple will refund the purchase price for the Apple-Enabled Software to you, if any; and, to the maximum extent permitted by applicable law, Apple will have no other warranty obligation whatsoever with respect to the Apple-Enabled Software, or any other claims, losses, liabilities, damages, costs, or expenses attributable to any failure to conform to any warranty, which will be Thrive Global’s sole responsibility, to the extent it cannot be disclaimed under applicable law.

(f) Thrive Global and you acknowledge that Thrive Global, not Apple, is responsible for addressing any claims of you or any third party relating to the Apple-Enabled Software or your possession and/or use of that Apple-Enabled Software, including: (a) product liability claims; (b) any claim that the Apple-Enabled Software fails to conform to any applicable legal or regulatory requirement; and (c) claims arising under consumer protection or similar legislation.

(g) In the event of any third-party claim that the Apple-Enabled Software or the end-user’s possession and use of that Apple-Enabled Software infringes that third party’s intellectual property rights, as between Thrive Global and Apple, Thrive Global, not Apple, will be solely responsible for the investigation, defense, settlement, and discharge of any such intellectual property infringement claim.

(h) You represent and warrant that (a) you are not located in a country that is subject to a U.S. Government embargo, or that has been designated by the U.S. Government as a “terrorist supporting” country; and (b) you are not listed on any U.S. Government list of prohibited or restricted parties.

(i) If you have any questions, complaints or claims with respect to the Apple-Enabled Software, they should be directed to Thrive Global as follows: Thrive Global Holdings, Inc. 599 Broadway, 6th Floor, New York, NY 10012, Attn: Legal, or [email protected].

Thrive Global and you acknowledge and agree that Apple, and Apple’s subsidiaries, are third-party beneficiaries of these Terms of Service with respect to the Apple-Enabled Software, and that, upon your acceptance of the terms and conditions of these Terms of Service, Apple will have the right (and will be deemed to have accepted the right) to enforce these Terms of Service against you with respect to the Apple-Enabled Software as a third-party beneficiary thereof.

Google-Sourced Software: The following applies to any App you download from the Google Play Store (“Google-Sourced Software”): (a) you acknowledge that these Terms of Service are between you and Thrive Global only, and not with Google, Inc. (“Google”); (b) your use of Google-Sourced Software must comply with Google’s then-current Google Play Terms of Service; (c) Google is only a provider of Google Play where you obtained the Google-Sourced Software; (d) Thrive Global, and not Google, is solely responsible for Thrive Global’s Google-Sourced Software; (e) Google has no obligation or liability to you with respect to Google-Sourced Software or these Terms of Service; and (f) you acknowledge and agree that Google is a third-party beneficiary to this Agreement as it relates to Thrive Global’s Google-Sourced Software.

1.4 Open Source Software

The Software may contain or be provided together with open source software. Each item of open source software is subject to its own license terms, which can be found in the Software documentation or the applicable settings, help, legal, notice, or about menu or source files. If required by any license for particular open source software, Thrive Global makes such open source software, and Thrive Global’s modifications to that open source software (if any), available by written request to [email protected]. Copyrights to the open source software are held by the respective copyright holders indicated therein.

1.5 Push Messaging Express Consent

By consenting to receive content-related messages from Thrive Global when you register for an Account, you expressly agree that we may communicate with you regarding the Services generally by push notification directed to your mobile device and that certain information about your usage of the app may be communicated to us.

Part III

In addition to all provisions of Part I of this Agreement (and Part II if you use the Mobile Services and Apps), the provisions of Part III of this Agreement shall apply to Users that upload, post, e-mail, transmit, or otherwise make Content available through the Services.

1. Responsibility for Content.

1.1 Types of Content

You acknowledge that all information (including payment information), data, pictures, or other content (“Content”) on the Services is the sole responsibility of the party from whom such Content originated. This means that you, and not Thrive Global, are entirely responsible for all Content that you upload, post, e-mail, transmit or otherwise make available through the Services (“Your Content”), and that other Users of the Services, and not Thrive Global, are similarly responsible for all Content they make available through the Services (together with Your Content, “User Content”). For clarity, Your Content includes anything you upload as a Thrive Global contributor. Under no circumstances will Thrive Global be liable in any way for any Content of any third parties (including User Content), including, but not limited to, for any errors or omissions in any Content, or for any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of any such Content.

1.2 No Obligation to Pre-Screen Content

You acknowledge that Thrive Global has no obligation to pre-screen Content (including, but not limited to, User Content), although Thrive Global reserves the right in its sole discretion to pre-screen, refuse or remove any Content. By entering into this Agreement, you hereby consent and agree that you will never revoke such consent to such monitoring. You acknowledge and agree that you have no expectation of privacy concerning the transmission of Your Content. In the event that Thrive Global pre-screens, refuses or removes any Content, you acknowledge that Thrive Global will do so for Thrive Global’s benefit, not yours. Without limiting the foregoing, Thrive Global shall have the right to remove any Content that violates this Agreement or is otherwise objectionable. You agree that you must evaluate, and bear all risks associated with, the use of any Content, including any reliance on the accuracy, completeness, or usefulness of such Content.

1.3 Your Content

Thrive Global does not claim ownership of Your Content. You are solely responsible for all Your Content and you represent, warrant and covenant that (a) Your Content will not (i) infringe or misappropriate any intellectual property or other rights of a third party, (ii) contain software viruses or similar computer code, files or programs designed to interrupt, destroy, or limit the functionality of any computer software or hardware or telecommunications equipment, (iii) pose or create a privacy or security risk to any person, (iv) constitute unsolicited or unauthorized advertising, promotional materials, commercial activities and/or sales, “junk mail,” “spam,” “chain letters,” “pyramid schemes,” “contests,” “sweepstakes,” or any other form of solicitation, (v) be unlawful, harmful, threatening, abusive, harassing, tortious, excessively violent, defamatory, obscene, pornographic, libelous, invasive of another’s privacy, hateful, discriminatory or otherwise objectionable in the sole judgment of Thrive Global, (vi) restrict or inhibit any other person from using or enjoying the Services, or which may expose Thrive Global or its users to any harm or liability of any type, (vii) involve any commercial activities and/or sales without Thrive Global’s prior written consent or (v) impersonate any person or entity, including any employee or representative of Thrive Global; or (b) you have the right to upload You Content under any applicable law or under contractual or fiduciary relationships. Except with respect to Your Content, you agree that you have no right or title in or to any Content that appears on or in the Services.

1.4 License to Your Content

While you retain ownership of Your Content, you acknowledge that, by submitting such Content to us, we may use Your Content in connection with providing the Services and otherwise in connection with our business operations. You hereby grant to Thrive Global and its affiliates a nonexclusive, worldwide, royalty-free, fully paid up, perpetual, irrevocable, sublicenseable (directly and indirectly through multiple tiers), transferable license to copy, distribute, display, modify and otherwise use Your Content in connection with developing, providing and promoting the Services and otherwise in connection with our business operations, including, without limitation, for commercial purposes. For the clarity, the foregoing license permits Thrive Global to (a) editorialize Your Content and publicly post it to the Services such that other Users may access Your Content; and (b) sublicense Your Content to its partners.

In addition, you understand that Thrive Global gleans valuable insights from Your Content and the aggregated and/or anonymized data that is derived from your and others’ use of the Services, including information derived from Your Content. You acknowledge and agree that Thrive Global may create such aggregated and/or anonymized data from or using Your Content and other metrics related to your usage of the Services. You hereby consent to Thrive Global’s use of such aggregated and/or anonymized data in connection with its internal operations and functions, including, but not limited to, operational analytics and reporting, internal financial reporting and analysis, audit functions and archival purposes, as well as for Thrive Global’s other business purposes. You acknowledge and agree that Thrive Global may copy, display, distribute, modify, transfer, disclose and otherwise use any such aggregated and/or anonymized data. The foregoing rights set forth in this paragraph are perpetual, irrevocable, worldwide, transferable and sublicenseable (directly and indirectly through multiple tiers) by Thrive Global. Please note that other Users may search for, see, use, modify and reproduce any of Your Content that you submit to any “public” area of the Services.

1.5 Backing up User Content

We are not obligated to backup User Content, and Your Content may be deleted at any time without prior notice – accordingly we recommend you store and backup copies elsewhere.

1.6 Do not send us confidential information in Your Content.

Please note that User Content will not be treated as confidential information – accordingly, you agree not to submit to us any information or ideas that you consider to be confidential or proprietary. You acknowledge that your communications with other Users via the Services are public and not private communications, and that you have no expectation of privacy in respect of such communications.

Without limiting the foregoing, you acknowledge and agree that we may preserve content and may also disclose content if required to do so by law or in the good faith belief that such preservation or disclosure is reasonably necessary to: (a) comply with legal process, applicable laws or government requests; (b) enforce this Agreement; (c) respond to claims that any content violates the rights of third parties; or (d) protect the rights, property, or personal safety of Thrive Global, its Users and the public. You understand that the technical processing and transmission of the Services, including Your Content, may involve (i) transmissions over various networks; and (ii) changes to conform and adapt to technical requirements of connecting networks or devices.

1.7 No Fees

You agree that you shall not be entitled to any monetary compensation in connection with Your Content.

1.8 Copyright Complaints

Thrive Global respects the intellectual property of others, and we ask our Users to do the same. If you believe that your work has been copied in a way that constitutes copyright infringement, or that your intellectual property rights have been otherwise violated, you should notify Thrive Global of your infringement claim in accordance with the procedure set forth below.

Thrive Global will process and investigate notices of alleged infringement and will take appropriate actions under the Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) and other applicable intellectual property laws with respect to any alleged or actual infringement. A notification of claimed copyright infringement should be emailed to Thrive Global’s Copyright Agent at [email protected] (Subject line: “DMCA Takedown Request”). You may also contact us at:

Thrive Global Holdings, Inc.

599 Broadway, 6th Floor

New York, NY 10012

Attn: COO/CFO

To be effective, the notification must be in writing and contain the following information:

an electronic or physical signature of the person authorized to act on behalf of the owner of the copyright or other intellectual property interest;

a description of the copyrighted work or other intellectual property that you claim has been infringed;

a description of where the material that you claim is infringing is located on the Services, with enough detail that we may find it on the Services;

your address, telephone number, and email address;

a statement by you that you have a good faith belief that the disputed use is not authorized by the copyright or intellectual property owner, its agent, or the law;

a statement by you, made under penalty of perjury, that the above information in your Notice is accurate and that you are the copyright or intellectual property owner or authorized to act on the copyright or intellectual property owner’s behalf.

Counter-Notice: If you believe that Your Content that was removed (or to which access was disabled) is not infringing, or that you have the authorization from the copyright owner, the copyright owner’s agent, or pursuant to the law, to upload and use the content in Your Content, you may send a written counter-notice containing the following information to the Copyright Agent:

your physical or electronic signature;

identification of the content that has been removed or to which access has been disabled and the location at which the content appeared before it was removed or disabled;

a statement that you have a good faith belief that the content was removed or disabled as a result of mistake or a misidentification of the content; and

your name, address, telephone number, and email address, a statement that you consent to the jurisdiction of the federal court located in New York, New York and a statement that you will accept service of process from the person who provided notification of the alleged infringement.

If a counter-notice is received by the Copyright Agent, Thrive Global will send a copy of the counter-notice to the original complaining party informing that person that it may replace the removed content or cease disabling it in 10 business days. Unless the copyright owner files an action seeking a court order against the content provider, member or user, the removed content may be replaced, or access to it restored, in 10 to 14 business days or more after receipt of the counter-notice, at our sole discretion.

Repeat Infringer Policy: In accordance with the DMCA and other applicable law, Thrive Global has adopted a policy of terminating, in appropriate circumstances and at our sole discretion, Users who are deemed to be repeat infringers. We may also at our sole discretion limit access to the Services and/or terminate the memberships of any Users who infringe any intellectual property rights of others, whether or not there is any repeat infringement.

Modalités

Dernière révision : 19 août 2020

Bienvenue chez Thrive Global! Nous sommes ravis de pouvoir partager notre mission avec vous et que vous commenciez à faire des micropas pour améliorer votre bien-être et vos performances. Chez Thrive Global, nous espérons faire partie de votre journée pour prospérer chaque jour!

Veuillez lire attentivement ces Conditions d’utilisation (cet « Accord »). Cet accord est un contrat légal entre vous (« Utilisateur », « vous » ou « votre ») et Thrive Global Holdings inc. (« Thrive Global », « nous » ou « notre », qui définit les conditions qui régissent votre utilisation de tout site Web détenu ou contrôlé par Thrive Global, y compris, mais sans s’y limiter, les sites Web situés sur https://thriveglobal.com, https://shop.thriveglobal.com/ et https://thrivezp.com (collectivement, les « Sites »), les applications mobiles associées (les « Applications ») et tout contenu associé, informations, services, fonctionnalités technologiques ou ressources (collectivement avec les Sites et les Applications, les « Services »). En utilisant les Services ou en y accédant, ou en cliquant sur un bouton ou en prenant une autre mesure pour signifier votre acceptation du présent Accord, vous : (1) acceptez d’être lié(e) par le présent Accord et par tout amendement et ajout à cet Accord; (2) représentez que vous avez l’âge légal dans votre juridiction de résidence pour conclure un Accord; et (3) déclarez que vous avez le pouvoir de conclure le présent Accord personnellement et, le cas échéant, au nom de toute société, organisation ou autre entité juridique au nom de laquelle vous utilisez les Services. Sauf indication contraire dans les présentes, si vous n’acceptez pas d’être lié(e) par le présent Accord, vous ne pouvez pas accéder aux Services ni les utiliser.

VEUILLEZ NOTER QUE L’ARTICLE 12 DE LA PARTIE I DE CETTE ENTENTE REQUIERT LE RECOURS À L’ARBITRAGE SUR UNE BASE INDIVIDUELLE POUR RÉSOUDRE LES DIFFÉRENDS, PLUTÔT QUE DES PROCÈS AVEC JURY OU DES ACTIONS COLLECTIVES. CETTE ENTENTE LIMITE ÉGALEMENT LES RECOURS À VOTRE DISPOSITION EN CAS DE LITIGE, VEUILLEZ DONC LA LIRE ATTENTIVEMENT.

La partie I de cet Accord s’adresse à tous les utilisateurs des Services (y compris, sans limitation, les fournisseurs de contenu et les acheteurs de biens ou de services de Thrive Global). La Partie II de cet Accord s’adresse à tous les utilisateurs qui utilisent les Services mobiles (tels que définis ci-dessous) et les Applications. La partie III énonce des conditions supplémentaires entre vous et Thrive Global qui s’appliquent à vous si vous téléchargez, publiez, envoyez par courriel, transmettez ou rendez du contenu disponible via les Services. Veuillez noter que cet Accord est susceptible d’être modifié par Thrive Global à sa seule discrétion à tout moment. Lorsque des modifications sont apportées, nous mettrons une nouvelle copie de cet Accord à disposition sur les sites et applications. Nous mettrons également à jour la date de « dernière révision » en haut de cet Accord. Si nous apportons des modifications importantes et que vous vous êtes inscrit auprès de nous pour créer un compte, nous vous enverrons également un courriel à la dernière adresse courriel que vous nous avez fournie conformément au présent Accord ou vous en informerons par d’autres moyens raisonnables. Votre utilisation continue des Services constitue votre acceptation de tels changements. SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS DE VOUS CONFORMER À CES CONDITIONS DE SERVICE OU À TOUTES LES FUTURES CONDITIONS DE SERVICE, NE PAS UTILISER OU ACCÉDER (OU CONTINUER À UTILISER OU À ACCÉDER) AUX SERVICES. Veuillez consulter régulièrement les sites et/ou les Applications pour consulter les conditions d’utilisation alors en vigueur.

De plus, lorsque vous utilisez certains Services, vous serez soumis à toutes les conditions supplémentaires applicables à ces services qui peuvent être publiées sur les services ou autrement mises à votre disposition de temps à autre, y compris, sans s’y limiter, notre Politique de confidentialité située à l’adresse https://www.thrivezp.com/privacy (la « Politique de confidentialité »). Tous ces termes sont incorporés par référence dans le présent Accord.

Partie I

1. Inscription

1.1 Création de votre compte

Afin d’accéder à certaines fonctionnalités des Services, vous devrez peut-être devenir un Utilisateur enregistré. Aux fins de cet Accord, un « Utilisateur inscrit » est un utilisateur qui a créé un compte (« Compte »).

1.2 Données d’inscription

Lors de la création d’un compte, veuillez fournir des informations véridiques, exactes, actuelles et complètes sur vous-même comme le demande le formulaire d’inscription (« Données d’inscription ») et maintenir et mettre à jour rapidement les Données d’inscription en conséquence. Vous déclarez que vous avez au moins 18 ans (ou l’âge de la majorité dans votre lieu de résidence) et que vous n’êtes pas une personne qui a l’interdiction d’utiliser les Services en vertu des lois des États-Unis, de votre lieu de résidence ou de toute autre juridiction applicable. Vous êtes responsable de toutes les activités qui ont lieu via votre Compte. Vous déclarez que vous n’avez pas l’interdiction d’utiliser les Services en vertu de toute loi applicable et que vous serez responsable de toutes les activités qui se produisent via votre Compte. Veuillez surveiller votre Compte pour restreindre son utilisation par les mineurs et les autres utilisateurs non autorisés et acceptez de ne pas partager votre compte ou votre mot de passe avec qui que ce soit. Vous acceptez en outre d’informer immédiatement Thrive Global de toute utilisation de votre mot de passe sans votre permission ou autorité ou de toute autre violation de la sécurité de votre compte et de vous déconnecter votre Compte à la fin de chaque session. Vous acceptez de ne pas créer de compte en utilisant une fausse identité ou un pseudonyme ou si vous avez déjà eu l’interdiction d’utiliser l’un des Services. Vous acceptez en outre ne de pas maintenir plus d’un compte pour le même service Thrive Global, et ce, en tout temps. Thrive Global se réserve le droit de supprimer ou de récupérer tout nom d’utilisateur à tout moment et pour quelque raison que ce soit.

1.3 Votre compte

Sous réserve des droits sur votre Contenu (défini ci-dessous dans la partie II si vous êtes un fournisseur de contenu), vous reconnaissez et acceptez que vous n’avez aucun droit de propriété ou autre droit de propriété sur votre Compte et que tous les droits dans ou envers votre compte sont la propriété de Thrive Global.

2- Commentaires

Vous reconnaissez et acceptez que toutes les idées, suggestions, documents et/ou propositions liés aux Services (« Commentaires ») que vous soumettez à Thrive Global ne sont pas confidentiels, et vous déclarez et garantissez que vous disposez de tous les droits nécessaires pour soumettre les Commentaires à Thrive Global. Vous accordez par la présente à Thrive Global le droit perpétuel, irrévocable, mondial, cessible (directement et indirectement via plusieurs tiers), le droit transférable de copier, afficher, distribuer, modifier, divulguer et autrement utiliser les Commentaires de quelque manière que ce soit à tout moment sans aucune approbation, compensation ou attribution supplémentaire. Vous acceptez de ne nous soumettre aucune information ou idée que vous considérez comme confidentielle ou exclusive.

3. Propriété des Services.

3.1 Utilisation des Services.

Thrive Global et ses concédants de licence et fournisseurs possèdent tous les droits, titres et intérêts dans les Services, y compris le contenu affiché via les Services (autre que le Contenu utilisateur, tel que défini ci-dessous). Les Services sont protégés par les droits d’auteur et autres lois sur la propriété intellectuelle dans le monde entier. Sauf si vous avez un accord écrit distinct avec Thrive Global indiquant le contraire, vous acceptez d’utiliser les Services uniquement à des fins personnelles non commerciales. Sauf autorisation expresse contraire dans les présentes ou dans les Services, vous acceptez de ne pas afficher, distribuer, concéder sous licence, exécuter, publier, reproduire, dupliquer, copier, créer des œuvres dérivées, modifier, vendre, revendre, exploiter, transférer ou télécharger à des fins commerciales toute partie des Services, de l’utilisation des Services ou de l’accès aux Services. Toute future version, mise à jour ou autre ajout aux Services sera soumis au présent Accord. Thrive Global, ses concédants de licence et ses fournisseurs se réservent tous les droits non accordés dans le présent Accord.

3.2 Marques de commerce

Le nom stylisé de Thrive Global, Thrive ZP et ZPGroup et les autres graphiques, logos, marques de service et noms commerciaux associés utilisés sur ou en relation avec les Services sont des marques de Thrive Global et ne peuvent pas être utilisés sans autorisation en relation avec des produits ou services tiers. Les autres marques commerciales, marques de service et noms commerciaux qui peuvent apparaître sur ou dans les Services sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Vous acceptez de ne pas supprimer, modifier ou masquer tout droit d’auteur, marque, marque de service ou d’autres mentions de droits de propriété incorporés dans les Services ou les accompagnant. Rien dans le présent Accord ou les Services ne doit être interprété comme accordant, par implication, estoppel ou autrement, une licence ou un droit d’utiliser l’une des marques déposées affichées sur les Services, sans notre autorisation écrite préalable dans chaque cas.

3.3 Logiciel

La technologie et les logiciels sous-jacents aux Services ou distribués en relation avec ceux-ci sont la propriété de Thrive Global, de ses filiales et de ses concédants de licence (y compris les Applications, le « Logiciel »). Vous acceptez de ne pas copier, modifier, créer une œuvre dérivée de, procéder à une ingénierie inverse, procéder à un assemblage inverse ou tenter de découvrir un code source, vendre, attribuer, sous-licencier ou transférer de quelque manière que ce soit tout droit sur le Logiciel. Tous les droits non expressément accordés dans les présentes sont réservés par Thrive Global.

4. Restrictions d’utilisation des Services

Les droits qui vous sont accordés dans le présent Accord sont soumis aux restrictions suivantes : (a) vous ne devez pas concéder sous licence, vendre, transférer, reproduire, distribuer, héberger ou exploiter commercialement les Services ou toute partie des Services; (b) vous ne devez joindre aucune marque, logo ou service (y compris le contenu, la mise en page ou la forme) de Thrive Global; (c) vous ne devez pas utiliser de balises Meta ou autre « texte caché » utilisant le nom ou les marques de Thrive Global; (d) vous ne devez pas modifier, traduire, adapter, fusionner, créer des œuvres dérivées, désassembler, décompiler, recompiler ou faire de l’ingénierie inverse de toute partie des Services, sauf dans la mesure où les restrictions ci-dessus sont expressément interdites par la loi applicable; (e) vous ne devez pas directement ou indirectement « scrape » ou télécharger des données des Services (sauf si nous avons expressément accordé ces droits par écrit) ou vous engager ou utiliser de quelque manière que ce soit une exploration de données, des robots ou une méthode similaire de collecte ou d’extraction de données; (f) vous ne devez pas accéder aux Services pour créer un site Web, une application ou un service similaire ou concurrentiel; (g) sauf indication expresse dans les présentes, aucune partie des Services ne peut être copiée, distribuée ou republiée sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit; (h) vous ne devez pas supprimer ou détruire les avis de droit d’auteur ou autres marques de propriété contenues sur ou dans les Services; (i) vous ne devez pas interférer ou tenter d’interférer avec le bon fonctionnement des Services ou utiliser les Services d’une manière non expressément autorisée par le présent Accord; (j) vous ne devez pas tenter de nuire à nos Services ou d’interférer ou de perturber de quelque manière que ce soit les Services ou les serveurs ou réseaux connectés aux Services, ou de désobéir aux exigences, procédures, politiques ou réglementations des réseaux connectés aux Services; (k) usurper l’identité de toute personne ou entité, ou déclarer faussement ou autrement dénaturer votre affiliation avec une personne ou une entité; (l) si Thrive Global vous empêche d’accéder aux Services (y compris en bloquant votre adresse IP), vous acceptez de ne mettre en œuvre aucune mesure pour contourner ce blocage (par exemple, en masquant votre adresse IP ou en utilisant une adresse IP proxy ou virtuelle) Réseau privé); et (m) enfreindre toute loi locale, étatique, nationale ou internationale applicable, ou toute réglementation ayant force de loi. Toute utilisation non autorisée des Services met fin aux droits et aux licences accordés par Thrive Global conformément au présent Accord.

5. Liens vers des sites tiers

Les Services peuvent contenir des liens ou d’autres accès à des services tiers tels que des sites Web tiers, des applications, des publicités, des technologies et d’autres ressources (« Services tiers »). Lorsque vous cliquez sur un tel lien, nous ne vous avertirons pas que vous avez quitté les Services. Certains services tiers nous donneront accès à certaines informations que vous avez fournies à des tiers, y compris par le biais de ces services tiers, et nous utiliserons, stockerons et divulguerons ces informations conformément à notre Politique de confidentialité. Pour plus d’informations sur les implications de l’activation des Services tiers et notre utilisation, stockage et divulgation des informations vous concernant et votre utilisation de ces Services tiers dans le Service, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Thrive Global ne contrôle pas et n’est pas responsable des services tiers, y compris pour l’exactitude, la disponibilité, la fiabilité ou l’exhaustivité des informations partagées par ou disponibles via des services tiers, ou sur les pratiques de confidentialité des services tiers. Thrive Global n’examine, n’approuve, ne surveille, n’approuve, ne garantit, ni ne fait aucune représentation concernant les Services tiers, ou tout contenu, produits ou services accessibles à partir de ces Services tiers. Nous vous encourageons à consulter les politiques de confidentialité des tiers fournissant des services tiers avant d’utiliser ces services. Votre utilisation de tous les services tiers est à vos propres risques. Vous, et non Thrive Global, serez responsable de tous les coûts et frais associés à votre utilisation des Services tiers. Thrive Global n’active ces services tiers qu’à titre de commodité et l’intégration ou l’inclusion de ces services tiers n’implique pas une approbation ou une recommandation. Toutes les transactions que vous avez avec des tiers lors de l’utilisation du Service sont entre vous et le tiers. Thrive Global ne sera pas responsable, directement ou indirectement, de tout dommage ou perte causés ou prétendus causés par ou en relation au recours à ou à l’utilisation de tout service tiers.

6. Promotions.

De temps à autre, Thrive Global peut vous offrir la possibilité de participer à des défis ou à d’autres promotions sur les Sites et Applications (collectivement, les « Promotions »). La participation à ces promotions sera soumise à des conditions générales distinctes communiquées par Thrive Global. En cas de conflit entre le présent Contrat et ces conditions, ces conditions prévaudront en ce qui concerne la Promotion applicable. Vous ne pouvez pas transférer, attribuer, vendre, échanger ou troquer tout prix, prime ou autre avantage reçu dans le cadre d’une promotion. Tout contenu soumis dans le cadre d’une promotion est considéré comme « votre contenu » et soumis aux conditions générales énoncées dans la partie II ci-dessous. En outre, si vous êtes sélectionné(e) comme gagnant(e) d’une promotion, vous acceptez l’utilisation par Thrive Global de votre nom, adresse, ressemblance et/ou d’informations sur les prix à des fins promotionnelles sur quelque média que ce soit sans compensation supplémentaire dans la mesure permise par la loi.

Vous acceptez d’être lié(e) par nos décisions, qui sont définitives et contraignantes pour toutes les questions relatives aux promotions. Les promotions sont soumises à toutes les lois, règles et réglementations, fédérales, provinciales et locales, pertinentes. Les promotions sont nulles là où elles sont interdites, restreintes ou taxées.

EN PARTICIPANT À UNE PROMOTION, VOUS ACCEPTEZ DE DÉGAGER THRIVE GLOBAL ET SES AGENTS DE TOUTE RESPONSABILITÉ, PERTE OU DOMMAGE DÉCOULANT DE OU EN LIEN AVEC LA PARTICIPATION À TOUTE ACTIVITÉ LIÉE À LA PROMOTION OU LA RÉCEPTION, L’UTILISATION OU LA MAUVAISE UTILISATION DE TOUT PRIX QUE VOUS POURRIEZ RECEVOIR.

7. Indemnisation.

Vous acceptez d’indemniser et de dégager Thrive Global, ses sociétés mères, filiales, sociétés affiliées, dirigeants, employés, agents, partenaires, concédants de licence et fournisseurs (collectivement, les « Parties Thrive Global ») de toute perte, coût, responsabilité et dépense (y compris honoraires d’avocat) liés à ou découlant de : (a) votre contenu (si vous êtes un fournisseur de contenu); (b) votre utilisation ou votre incapacité à utiliser les Services; (c) votre violation de cet accord; (d) votre violation des droits d’une autre partie, y compris les utilisateurs; ou (e) votre violation des lois, règles ou réglementations applicables. Thrive Global se réserve le droit, à ses propres frais, d’assumer la défense et le contrôle exclusifs de toute question autrement soumise à une indemnisation de votre part, auquel cas vous devrez coopérer pleinement avec Thrive Global pour faire valoir toutes les défenses possibles. Cette disposition ne vous oblige pas à indemniser l’une des Parties Thrive Global pour toute pratique commerciale abusive de cette partie ou pour fraude, tromperie, fausse promesse, fausse déclaration ou dissimulation, suppression ou omission de tout fait important en relation avec les Services fournis détaillées ci-après. Vous acceptez que les dispositions de cette section survivent à toute résiliation de votre compte, de cet accord ou de votre accès aux services.

8. Exonération de garanties et conditions.

VOUS COMPRENEZ ET ACCEPTEZ QUE, DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, VOTRE UTILISATION DES SERVICES SE FAIT À VOS PROPRES RISQUES, ET LES SERVICES SONT FOURNIS « EN L’ÉTAT » ET « TELS QUE DISPONIBLES », AVEC TOUS LEURS DÉFAUTS. LES PARTIES THRIVE GLOBAL REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTES LES GARANTIES, DÉCLARATIONS ET CONDITIONS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE TITRE D’UTILISATION ET DE NON-INFRACTION DÉCOULANT DE L’UTILISATION DES SERVICES, DE CE CONTRAT ET/OU DE TOUT PRODUIT VENDU DANS LE CADRE DES SERVICES. LES PARTIES THRIVE GLOBAL N’OFFRENT AUCUNE GARANTIE, REPRÉSENTATION OU CONDITION QUE LES SERVICES RÉPONDRONT À VOS EXIGENCES. LES LOIS DE CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS LES LIMITATIONS DE GARANTIES IMPLICITES. SI CES LOIS S’APPLIQUENT À VOUS, CERTAINES OU TOUTES LES EXCLUSIONS, EXONÉRATIONS ET LIMITATIONS PRÉCÉDENTES PEUVENT NE PAS S’APPLIQUER À VOUS ET VOUS POURRIEZ AVOIR DES DROITS SUPPLÉMENTAIRES.

VOUS ACCEPTEZ ET COMPRENEZ EXPRESSÉMENT QUE THRIVE GLOBAL N’EST PAS UN FOURNISSEUR DE SOINS DE SANTÉ AGRÉÉ ET QUE LES SERVICES NE SONT PAS UN SUBSTITUT À DES SOINS MÉDICAUX INDÉPENDANTS PAR UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ QUALIFIÉ. THRIVE GLOBAL N’OFFRE AUCUNE GARANTIE OU ASSURANCE EN CE QUI CONCERNE LES AVANTAGES THÉRAPEUTIQUES DES SERVICES.

9. Limitation de responsabilité.

9.1 Exclusion de certains dommages

VOUS COMPRENEZ ET ACCEPTEZ QUE LES PARTIES THRIVE GLOBAL NE SONT PAS RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE PROFITS, DE REVENUS OU DE DONNÉES, DE DOMMAGES OU COÛTS INDIRECTS, ACCESSOIRES OU SPÉCIAUX EN RAISON DE LA PERTE DE PRODUCTION OU D’UTILISATION, D’INTERRUPTION DES OPÉRATIONS, D’ACHAT DE BIENS OU DE SERVICES DE SUBSTITUTION SI THRIVE GLOBAL A ÉTÉ AVISÉ OU NON DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, RÉSULTANT DE OU EN LIEN AVEC CE CONTRAT, OU DE TOUTE COMMUNICATION, INTERACTIONS OU RÉUNION AVEC D’AUTRES UTILISATEURS DES SERVICES, SUR TOUTE THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, RÉSULTANT DE : ( 1) L’UTILISATION OU L’INCAPACITÉ D’UTILISER LES SERVICES, Y COMPRIS LES PRODUITS VENDUS PAR NOS SERVICES; (2) LE COÛT D’APPROVISIONNEMENT DES BIENS OU SERVICES DE SUBSTITUTION RÉSULTANT DE TOUS BIENS, DONNÉES, INFORMATIONS OU SERVICES ACHETÉS OU OBTENUS OU MESSAGES REÇUS POUR LES TRANSACTIONS ENTRÉES À TRAVERS LES SERVICES; (3) ACCÈS NON AUTORISÉ OU MODIFICATION DE VOS TRANSMISSIONS OU DONNÉES ÉLECTRONIQUES; (4) DÉCLARATIONS OU CONDUITE DE TOUT TIERS SUR LES SERVICES; OU (5) TOUT AUTRE QUESTION RELATIVE AUX SERVICES, QU’ELLE SOIT BASÉE SUR LA GARANTIE, LE DROIT D’AUTEUR, LE CONTRAT, LE TORT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), LA RESPONSABILITÉ DU PRODUIT OU TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE.

9.2 Limite de responsabilité

EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ TOTALE DES PARTIES THRIVE GLOBAL ENVERS VOUS POUR TOUS LES DOMMAGES, PERTES OU CAUSES D’ACTION NE DÉPASSERA LE MONTANT QUE VOUS AVEZ VERSÉ À THRIVE GLOBAL AU COURS DES SIX (6) DERNIERS MOIS, OU, SI PLUS GRAND, CENT DOLLARS (100 $) .

9.3 Contenu

À l’exception des obligations de Thrive Global de traiter vos informations personnelles conformément à la politique de confidentialité, Thrive Global n’assume aucune responsabilité pour la rapidité, la suppression, la mauvaise livraison ou le défaut de stockage de tout contenu, de communications utilisateur ou de paramètres de personnalisation.

9.4 Base de l’accord

Les limitations aux dommages énoncées ci-dessus sont des éléments fondamentaux de la base de l’accord entre vous et Thrive Global.

9.5 Exclusions

Les lois de certains États ne permettent pas l’exclusion ou la limitation de certains dommages. SI ces lois s’appliquent à vous, certaines ou toutes les exclusions, exonérations et limitations précédentes peuvent ne pas s’appliquer à vous et vous pourriez avoir des droits supplémentaires. En particulier, si vous êtes un utilisateur du New Jersey, les sections précédentes intitulées « Indemnisation », « Exonération de garanties et conditions » et « Limitation de responsabilité » ne s’appliquent que dans la mesure permise par les lois de l’État du New Jersey. Si une partie de ces sections est jugée invalide en vertu des lois de l’État du New Jersey, l’invalidité de cette partie n’affectera pas la validité des parties restantes des sections applicables.

10. Résiliation.

10.1 Résiliation.

Si vous avez violé ou agi de manière incompatible avec la lettre ou l’esprit de cet Accord, si nous sommes tenus de le faire par la loi (par exemple, si l’un des Services fournis est ou devient illégal), ou si nous choisissons de mettre fin aux Services (en tout ou en partie), nous avons le droit, immédiatement et sans préavis, de suspendre ou de résilier les Services qui vous sont fournis. Si nous prenons connaissance d’éventuelles violations de cet Accord de votre part, nous nous réservons le droit d’enquêter sur ces violations. Si, à notre seule discrétion, nous considérons que vous avez violé une partie de l’Accord, ou avez autrement démontré une conduite inappropriée, nous nous réservons le droit : (i) de vous avertir par courriel (à toute adresse courriel que vous nous avez fournie); (ii) de notifier et/ou coopérer pleinement avec les autorités chargées de l’application de la loi; et/ou (iii) de poursuivre toute autre action que nous jugeons appropriée. Si, à la suite de l’enquête, nous pensons qu’une activité illégale s’est produite, nous nous réservons le droit de renvoyer l’affaire à, et de coopérer avec, toutes les autorités légales pertinentes. Nous nous réservons le droit, à notre seule discrétion, de prendre immédiatement une ou l’ensemble des actions énoncées dans la présente section sans aucun préavis ni avertissement. Vous acceptez que toutes les résiliations soient faites à notre seule discrétion et que nous ne soyons pas responsables envers vous ou tout tiers pour l’application de cette disposition.

10.2 Effet de la résiliation.

La résiliation comprend la suppression de l’accès et l’interdiction de toute utilisation ultérieure des services, y compris la suppression de votre mot de passe et de toutes les informations, fichiers et contenus associés à ou inclus dans votre compte (ou de toute partie de celui-ci), y compris votre contenu (si vous êtes un fournisseur de contenu). Thrive Global n’aura aucune responsabilité envers vous pour toute suspension ou résiliation, y compris pour la suppression de votre contenu (si vous êtes un fournisseur de contenu). Toutes les dispositions du présent Accord qui, de par leur nature, devraient survivre, survivront à la résiliation de votre utilisation des Services, y compris, sans limitation, les dispositions relatives à la propriété, les exclusions de garantie, les obligations d’indemnisation et la limitation de responsabilité.

10.3 Aucune inscription ultérieure.

Si votre ou vos inscription(s) ou votre capacité à accéder aux Services sont interrompues par Thrive Global, vous acceptez de ne pas tenter de vous réinscrire ou d’accéder aux Services en utilisant un nom de membre différent ou d’une autre façon. Dans le cas où vous violeriez la phrase précédente, Thrive Global se réserve le droit, à sa seule discrétion, de prendre immédiatement une ou l’ensemble des mesures énoncées dans le présent Accord sans aucun préavis ni avertissement.

11. Utilisateurs internationaux.

Les Services sont accessibles à partir de pays du monde entier et peuvent contenir des références à des Services et du Contenu qui ne sont pas disponibles dans votre pays. Ces références n’impliquent pas que Thrive Global a l’intention d’annoncer ces services ou contenus dans votre pays. Les Services sont contrôlés et offerts par Thrive Global à partir de ses installations aux États-Unis d’Amérique. Thrive Global ne fait aucune déclaration selon laquelle les Services sont appropriés ou disponibles pour une utilisation dans d’autres endroits. Quiconque choisit d’utiliser les Services à partir d’un autre pays le fait de sa propre initiative et a la responsabilité de se conformer aux lois locales applicables.

12. Règlement des différends.

Si vous avez des questions, des plaintes ou des réclamations concernant les Services, veuillez d’abord nous contacter à Thrive Global Holdings, inc., Thrive Global Holdings, inc. 599 Broadway, 6th Floor, New York, NY 10012, à l’attention de : Legal, ou [email protected] et nous ferons de notre mieux pour répondre à vos préoccupations.

LES DISPOSITIONS DE CETTE SECTION 12 S’APPLIQUENT À TOUT UTILISATEUR DES SERVICES, QU’IL SOIT AUTORISÉ OU NON AUTORISÉ. VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT CAR IL AFFECTE VOS DROITS.

Tout litige entre vous et nous et nos employés, agents, successeurs ou ayants droit, concernant ou liés aux Services ou au présent Accord, sera exclusivement réglé par un arbitrage exécutoire et confidentiel. L’arbitrage est soumis à la loi fédérale sur l’arbitrage et non aux lois d’arbitrage des États. L’arbitrage doit être mené devant un arbitre commercial ayant une expérience substantielle dans la résolution des différends de contrats commerciaux de l’American Arbitration Association (« AAA ») ou de JAMS. Tel que modifié par le présent Accord, et sauf accord contraire des parties par écrit, l’arbitrage sera régi par les règles d’arbitrage commercial de l’AAA ou du JAMS et, si l’arbitre les juge applicables, les procédures pour les litiges liés à la consommation. Vous renoncez à votre droit de vous adresser au tribunal pour faire valoir ou défendre vos droits, sauf pour les affaires qui pourraient être portées devant la cour des petites créances. Vos droits seront déterminés par un arbitre neutre et non par un juge ou un jury. Vous et nous devons respecter les règles suivantes : (i) toute réclamation présentée par vous ou nous doit être déposée à titre individuel par les parties, et non en tant que demandeur ou membre d’un groupe dans une prétendue procédure collective ou représentative; (ii) l’arbitre ne peut pas regrouper les réclamations de plus d’une personne, ne peut présider aucune forme de représentant ou de recours collectif et ne peut pas accorder une réparation à l’échelle du groupe; (iii) dans le cas où vous êtes en mesure de démontrer que les frais d’arbitrage seront prohibitifs par rapport aux frais de litige, nous paierons autant de vos frais de dépôt et d’audience dans le cadre de l’arbitrage que l’arbitre le juge nécessaire pour empêcher l’arbitrage est d’un coût prohibitif par rapport au coût d’un litige; (iv) nous nous réservons également le droit, à notre seule et exclusive discrétion, d’assumer la responsabilité de tous les coûts de l’arbitrage; (v) l’arbitre honorera les revendications de privilège et de confidentialité reconnues par la loi; (vi) la décision de l’arbitre est définitive et peut être exécutée devant tout tribunal compétent; (vii) l’arbitre peut accorder toute réparation individuelle ou individuelle autorisée par la loi applicable; et (viii) chaque partie paye ses propres honoraires et frais d’avocat à moins qu’il n’y ait une disposition légale exigeant que la partie gagnante soit payée ses honoraires et frais de litige, et dans un tel cas, les honoraires et frais accordés seront déterminés par la loi applicable. Nonobstant ce qui précède, vous ou nous pouvons intenter une action individuelle en cour des petites créances. En outre, les réclamations pour contrefaçon ou pour détournement de brevet, de droit d’auteur, de marque ou du secret commercial de l’autre partie ne seront pas soumises à la présente convention d’arbitrage. Ces réclamations seront exclusivement portées devant les tribunaux d’État ou fédéraux situés à New York, New York. En outre, nonobstant cet accord d’arbitrage, l’une ou l’autre des parties peut demander une réparation équitable d’urgence devant les tribunaux d’État ou fédéraux situés à New York, New York afin de maintenir le statu quo en attendant l’arbitrage, et accepte par la présente de se soumettre à la compétence personnelle exclusive des tribunaux situés à New York, New York à cette fin. Une demande de mesures provisoires ne sera pas considérée comme une renonciation au droit d’arbitrage. À l’exception des sections 12 (d) (i) et 12 (d) (ii) (interdiction de l’arbitrage sur une base collective ou collective), si une partie de cette disposition d’arbitrage est jugée invalide, inapplicable ou illégale, ou autrement est en conflit avec le présent accord, alors le reste de cette disposition d’arbitrage restera en vigueur et sera interprété conformément à ses termes comme si la disposition invalide, inapplicable, illégale ou conflictuelle n’était pas contenue dans les présentes sections. Si, toutefois, la section 12 (d) (i) ou 12 (d) (ii) (interdisant l’arbitrage sur une base collective ou collective) est jugée invalide, inapplicable ou illégale, alors l’intégralité de cette disposition d’arbitrage sera nul, et ni vous ni nous n’aurons droit à l’arbitrage. Si, pour une raison quelconque, une réclamation est soumise au tribunal plutôt qu’à l’arbitrage, le différend sera exclusivement porté devant un tribunal d’État ou fédéral à New York, New York. Nonobstant toute disposition du présent Accord à l’effet contraire, si nous cherchons à mettre fin à la section Règlement des différends telle qu’elle est incluse dans le présent accord, une telle résiliation ne sera en vigueur que trente (30) jours après que la version du présent accord ne contenant pas l’accord d’arbitrage soit publiée sur les Services, et ne sera pas en vigueur pour toute réclamation pour laquelle vous avez fourni à Thrive Global un avis écrit avant la date de résiliation. Pour plus d’informations sur AAA, ses règles et procédures et comment déposer une réclamation d’arbitrage, vous pouvez appeler AAA au 800-778-7879 ou visiter le site Web de l’AAA à http://www.adr.org. Pour plus d’informations sur JAMS, ses règles et procédures et comment déposer une réclamation d’arbitrage, vous pouvez appeler JAMS au 800-352-5267 ou visiter le site Web de JAMS à l’adresse http://www.jamsadr.com. Toutes les controverses, différends, demandes, chefs d’accusation, réclamations ou causes d’action entre vous et Thrive Global et nos employés, agents, successeurs ou ayants droit, concernant ou liés au présent Accord ou aux Services sont exclusivement régis par les lois internes de l’État de New York, sans égard à son choix de règles de droit et sans égard aux principes de conflit de lois, sauf en ce que la disposition d’arbitrage est régie par la loi fédérale sur l’arbitrage. Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s’applique pas au présent Accord.

13. Dispositions générales.

13.1 Communications électroniques

Les communications entre vous et Thrive Global utilisent des moyens électroniques, que vous visitiez les Services ou que vous envoyiez des courriels à Thrive Global, ou que Thrive Global publie des avis sur les Services ou communique avec vous par courriel. À des fins contractuelles, vous (1) consentez à recevoir des communications de Thrive Global sous forme électronique; et (2) acceptez que tous les accords, conditions avis, divulgations et autres communications que Thrive Global vous fournit par voie électronique satisfont à toute exigence légale que ces communications satisferaient si elles devaient être faites par écrit. Ce qui précède n’affecte en rien vos droits statutaires.

13.2 Libération

Vous libérez par la présente les parties Thrive Global et leurs successeurs de toute réclamation, demande, toute perte, tout dommage, droit et action de quelque nature que ce soit, y compris les blessures corporelles, la mort et les dommages matériels, qui sont directement ou indirectement liés à ou résultent de votre utilisation des Services, y compris, mais sans s’y limiter, toute interaction ou conduite avec d’autres Utilisateurs ou sites Web tiers de toute nature découlant de ou à la suite de cet Accord ou de votre utilisation des Services. Si vous êtes un ou une résident(e) de la Californie, vous renoncez à vos droits en vertu de la section 1542 du Code civil de Californie, qui stipule,« Une exonération générale ne couvre pas aux réclamations dont le créancier ne connaît pas ou ne soupçonne pas l’existence en sa faveur au moment de l’exécution de la libération, que si elle est connue par lui ou si elle doit avoir une incidence importante sur son règlement avec le débiteur ». La renonciation ci-dessus ne s’applique pas aux réclamations, demandes ou pertes, dommages, droits et actions de quelque nature que ce soit, y compris les blessures corporelles, la mort ou les dommages matériels pour toute pratique commerciale inadmissible d’une Partie Thrive Global ou pour toute fraude, tromperie, fausse promesse, fausse déclaration ou dissimulation, suppression ou omission de tout fait important en relation avec les Sites ou les Services fournis ci-dessous de la part d’une Partie Thrive Global.

13.3 Cession

Le présent Accord, ainsi que vos droits et obligations en vertu des présentes, ne peuvent être cédés, sous-traités, délégués ou autrement transférés par vous sans le consentement écrit préalable de Thrive Global, et toute tentative de cession, de sous-traitance, de délégation ou de transfert en violation de ce qui précède sera nulle et annuler. Thrive Global peut librement céder le présent Contrat et sous-traiter, déléguer ou autrement transférer ses droits et obligations en vertu du présent Accord, sans votre consentement.

13.4. Force majeure

Thrive Global ne sera pas responsable de tout retard ou défaut d’exécution résultant de causes échappant à son contrôle raisonnable, y compris, mais sans s’y limiter, les catastrophes naturelles, la guerre, le terrorisme, les émeutes, les embargos, les actes des autorités civiles ou militaires, les incendies, les inondations, les accidents, les grèves ou les pénuries d’installations de transport, de carburant, d’énergie, de main-d’œuvre ou de matériaux.

13.5 Avis

Lorsque Thrive Global vous demande de fournir une adresse courriel, vous êtes responsable de fournir à Thrive Global votre adresse courriel la plus à jour. Dans le cas où la dernière adresse courriel que vous avez fournie à Thrive Global n’est pas valide ou, pour quelque raison que ce soit, n’est pas en mesure de vous faire parvenir les avis requis ou autorisés par le présent Accord, l’envoie d’un courriel par Thrive Global contenant l’avis constituera néanmoins un avis effectif. Vous informer Thrive Global à l’adresse électronique suivante : [email protected] Vous pouvez également envoyer un avis par la poste à Thrive Global Holdings, inc., Thrive Global Holdings, inc. 599 Broadway, 6e étage, New York, NY 10012, à l’attention de : Legal, ou [email protected] Un tel avis sera réputé donné lorsqu’il aura été reçu par Thrive Global par lettre envoyée par un service de livraison de nuit reconnu au niveau national ou par courrier prépayé de première classe à l’adresse ci-dessus.

13.6 Renonciation

Toute renonciation ou tout manquement dans l’application des dispositions de cet accord en une occasion ne sera pas réputé constituer une renonciation à toutes les autres dispositions ou à cette même disposition en toute autre occasion.

13.7 Divisibilité

Si une partie quelconque de cet Accord est jugée invalide ou inapplicable, cette partie sera interprétée d’une manière compatible avec la loi applicable afin de refléter, autant que possible, les intentions initiales des parties, et les parties restantes resteront pleinement en vigueur.

13.8 Contrôles d’exportation

Vous ne pouvez pas utiliser, exporter, importer ou transférer les services sauf dans les cas autorisés par la loi américaine, les lois de la juridiction dans laquelle vous avez obtenu les Services ou toute autre loi applicable. En particulier, mais sans s’y limiter, les Services ne peuvent pas être exportés ou réexportés : (a) dans tous les pays sous embargo des États-Unis ; ou (b) à toute personne figurant sur la liste des ressortissants spécifiquement désignés du ministère des Finances des États-Unis ou sur liste de personnes ou d’entités refusées du ministère du Commerce américain. Vous déclarez et garantissez que (i) vous ne vous trouvez pas dans un pays soumis à un embargo du gouvernement des États-Unis ou qui a été désigné par le gouvernement des États-Unis comme pays qui « soutient les terroristes » et (ii) vous n’êtes pas sur une liste du gouvernement des États-Unis qui répertorie les parties faisant l’objet d’une interdiction ou d’une restriction. Vous n’utiliserez pas non plus les Services à des fins interdites par la loi américaine, y compris le développement, la conception, la fabrication ou la production de missiles, d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques. Vous reconnaissez et acceptez que les produits, services ou technologies fournis par Thrive Global sont soumis aux lois et réglementations de contrôle d’exportation des États-Unis. Vous devez vous conformer à ces lois et réglementations et ne devez pas, sans autorisation préalable du gouvernement américain, exporter, réexporter ou transférer les produits, services ou technologies de Thrive Global, directement ou indirectement, vers un pays en violation de ces lois et réglementations. Si vous accédez aux ou utilisez les Services depuis l’extérieur des États-Unis, vous le faites à vos propres risques. Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des États-Unis, vous êtes seul(e) responsable du respect des lois de votre juridiction spécifique. Les logiciels disponibles en relation avec les Services et la transmission des données applicables, le cas échéant, sont soumis aux contrôles d’exportation des États-Unis. Aucun Logiciel ne peut être téléchargé à partir des Services ou autrement exporté ou réexporté en violation des lois américaines sur l’exportation.

13.9 Plaintes des consommateurs

Conformément à l’article §1789.3 du Code civil de la Californie, vous pouvez soumettre vos réclamations à l’Unité d’aide aux réclamations de la division sur les services aux consommateurs du Service de protection des consommateurs de l’État de Californie (Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs) en lui adressant un courrier au 400 R Street, Sacramento, CA 95814, États-Unis, ou en la contactant par téléphone au +1 (800) 952-5210.

13.10 Exhaustivité de l’accord

Le présent Accord est l’accord final, complet et exclusif des parties en ce qui concerne l’objet de l’Accord et remplace et combine toutes les discussions antérieures entre les parties concernant cet objet.

Partie II

En plus de toutes les dispositions de la partie I du présent Accord, les dispositions de la partie II du présent accord s’appliquent aux utilisateurs qui utilisent les Services mobiles et les Applications.

1. Services mobiles et Logiciels.

1.1 Services mobiles

Les Services incluent certains services disponibles via un appareil mobile, notamment (i) la possibilité de télécharger du Contenu sur les Services à partir d’un appareil mobile, (ii) la possibilité de parcourir le Service et les Sites à partir d’un appareil mobile, et (iii) la possibilité d’accéder à certaines fonctionnalités et contenus à l’aide des Applications (collectivement, les « Services mobiles »). Dans la mesure où vous accédez aux Services à l’aide d’un appareil mobile, les frais standard de votre fournisseur de services sans fil, les tarifs de données et d’autres frais peuvent s’appliquer. En outre, le téléchargement, l’installation ou l’utilisation de certains Services mobiles peuvent être interdits ou limités par votre opérateur mobile, et tous les services mobiles peuvent ne pas fonctionner avec tous les opérateurs mobiles ou appareils.

1.2 Licence des applications

Sous réserve des présentes conditions d’utilisation, Thrive Global vous accorde par la présente une licence limitée, révocable, non exclusive, non transférable et non sous-licenciable pour (a) installer les applications sur un appareil mobile et (b) utiliser les applications pour votre usage personnel uniquement pour accéder et utiliser les Services. Pour plus de clarté, ce qui précède n’a pas pour but de vous interdire d’installer l’Application mobile pour un autre appareil sur lequel vous avez également accepté ces Conditions d’utilisation. Chaque acceptation des Conditions d’utilisation dans le cadre du téléchargement d’une Application mobile vous accorde les droits susmentionnés en relation avec l’installation et l’utilisation de l’Application mobile sur un appareil.

1.3 Canaux de distribution tiers

Thrive Global propose des Logiciels qui peuvent être rendus disponibles via l’App Store d’Apple, le Google Play Store ou d’autres canaux de distribution (« Canaux de distribution »). Si vous obtenez un tel Logiciel sur un Canal de distribution, vous pouvez être soumis à des conditions supplémentaires du Canal de distribution. Ces Conditions d’utilisation lient uniquement vous et nous, et non le Canal de distribution. Dans la mesure où vous utilisez d’autres produits et services tiers dans le cadre de votre utilisation de nos Services, vous acceptez de vous conformer à toutes les conditions applicables de tout accord pour ces produits et services tiers.

Logiciels compatibles Apple : pour les Applications mises à votre disposition en relation avec un produit de marque Apple (le « Logiciel compatible Apple »), en plus des autres conditions générales énoncées dans les présentes Conditions d’utilisation, les Conditions suivantes s’appliquent :

(a) Thrive Global et vous reconnaissez que ces Conditions d’utilisation sont conclues entre Thrive Global et vous uniquement, et non avec Apple inc. (« Apple »), et que de Thrive Global et Apple, seul Thrive Global, et non Apple, est responsable du Logiciel compatible Apple et de son contenu.

(b) Vous ne pouvez pas utiliser le Logiciel compatible Apple d’une manière qui soit en violation ou incompatible avec les Règles d’utilisation énoncées pour le Logiciel compatible Apple dans, ou autrement en conflit avec, les Conditions générales des services Apple Media.

(c) Votre licence pour utiliser le Logiciel compatible Apple est limitée à une licence non transférable pour utiliser le Logiciel compatible Apple sur un produit iOS que vous possédez ou contrôlez, comme le permettent les « Règles d’utilisation » énoncées dans le Conditions générales des services Apple Media.

(d) Apple n’a aucune obligation de fournir des services d’entretien ou d’assistance pour le Logiciel compatible Apple.

(e) Apple n’est pas responsable des garanties du produit, qu’elles soient expresses ou implicites en vertu de la loi. En cas de non-conformité du Logiciel compatible Apple à toute garantie applicable, vous pouvez en informer Apple et Apple vous remboursera le prix d’achat du Logiciel compatible Apple, le cas échéant; et, dans la mesure maximale permise par la loi applicable, Apple n’aura aucune autre obligation de garantie concernant le Logiciel compatible Apple, ou toute autre réclamation, perte, responsabilité, dommages, coûts ou dépenses attribuables à tout non-respect des toute garantie, qui sera la seule responsabilité de Thrive Global, dans la mesure où elle ne peut être rejetée en vertu de la loi applicable.

(f) Thrive Global et vous reconnaissez que Thrive Global, et non Apple, est responsable de traiter toute réclamation de votre part ou de tout tiers concernant le Logiciel compatible Apple ou votre possession ou utilisation de ce Logiciel compatible Apple, y compris : (a) les réclamations en responsabilité du fait du produit (b) toute réclamation selon laquelle le Logiciel compatible Apple ne se conforme pas à toute exigence légale ou réglementaire applicable; et (c) les réclamations découlant de la protection des consommateurs ou d’une législation similaire.

(g) En cas de réclamation d’un tiers selon laquelle le Logiciel compatible Apple ou la possession et l’utilisation par l’utilisateur final de ce logiciel compatible Apple enfreint les droits de propriété intellectuelle de ce tiers, de Thrive Global et Apple, seul Thrive Global, et non Apple, sera responsable de l’enquête, de la défense, du règlement et de la décharge de toute réclamation pour violation de propriété intellectuelle.

(h) Vous déclarez et garantissez (a) que vous ne résidez pas dans un pays soumis à un embargo par le Gouvernement américain ou classé par ce dernier comme « pays soutenant des activités terroristes »; et (b) que vous ne figurez sur aucune des listes des « parties interdites ou limitées » établies par le Gouvernement américain.

(i) Si vous avez des questions, des plaintes ou des réclamations concernant le Logiciel compatible Apple, elles doivent être adressées à Thrive Global comme suit : Thrive Global Holdings, inc. 599 Broadway, 6e étage, New York, NY 10012, à l’attention de : Legal, ou [email protected]

Thrive Global et vous reconnaissez et acceptez qu’Apple, et les filiales d’Apple, sont des tiers bénéficiaires des présentes conditions d’utilisation en ce qui concerne le logiciel compatible Apple, et que, dès votre acceptation des conditions générales des présentes conditions d’utilisation, Apple aura le droit (et sera réputé avoir accepté le droit) de faire appliquer les présentes Conditions d’utilisation contre vous en ce qui concerne le Logiciel compatible Apple en tant que tiers bénéficiaire de celui-ci.

Logiciel provenant de Google : ce qui suit s’applique à toute application que vous téléchargez à partir du Google Play Store (« Logiciel provenant de Google ») : (a) vous reconnaissez que ces conditions d’utilisation lient uniquement vous et Thrive Global, et non Google, inc. (« Google »); (b) votre utilisation du Logiciel provenant de Google doit être conforme aux conditions d’utilisation de Google Play alors en vigueur; (c) Google est uniquement un fournisseur de Google Play où vous avez obtenu le Logiciel provenant de Google; (d) Thrive Global, et non Google, est seul responsable des Logiciels Thrive Global provenant de Google; (e) Google n’a aucune obligation ou responsabilité envers vous en ce qui concerne les Logiciels provenant de Google ou les présentes conditions d’utilisation; et (f) vous reconnaissez et acceptez que Google est un tiers bénéficiaire du présent Contrat en ce qui concerne les Logiciels de Thrive Global provenant de Google.

1.4 Logiciels ouverts

Le Logiciel peut contenir ou être fourni des logiciels ouverts. Chaque élément de logiciel ouvert est soumis à ses propres conditions de licence, qui peuvent être trouvées dans la documentation du logiciel ou dans les paramètres applicables, l’aide, les avis juridiques, la section à propos des fichiers de menu ou dans les fichiers sources. Si une licence pour un logiciel ouvert en particulier l’exige, Thrive Global rend ce logiciel ouvert et les modifications de Thrive Global à ce logiciel ouvert (le cas échéant), disponibles sur demande écrite à [email protected] Les droits d’auteur du logiciel ouvert sont détenus par les détenteurs des droits d’auteur respectifs qui y sont indiqués.

1.5 Consentement explicite à la messagerie poussée

En acceptant de recevoir des messages liés au contenu de Thrive Global lorsque vous ouvrez un Compte, vous acceptez expressément que nous puissions communiquer avec vous concernant les Services en général par notification poussée dirigée vers votre appareil mobile et que certaines informations sur votre utilisation de l’Application peuvent nous être communiqués.

Partie III

En plus de toutes les dispositions de la partie I du présent Accord (et de la partie II si vous utilisez les Services mobiles et les Applications), les dispositions de la partie III du présent Accord s’appliquent aux utilisateurs qui téléchargent, publient, envoient par courrier électronique, transmettent ou autrement rendre le Contenu disponible via les Services.

1. Responsabilité du Contenu

1.1 Types de Contenu

Vous reconnaissez que toutes les informations (y compris les informations de paiement), les données, les images ou tout autre contenu (« Contenu ») sur les Services relèvent de la seule responsabilité de la partie à l’origine de ce Contenu. Cela signifie que vous, et non Thrive Global, êtes entièrement responsable de tout le contenu que vous téléchargez, publiez, envoyez par courriel, transmettez ou mettez à disposition par via les Services (« votre Contenu »), et que les autres utilisateurs des Services, et non Thrive Global, sont également responsables de tout Contenu qu’ils rende disponible via les Services (ainsi que votre Contenu, « Contenu d’utilisateur »). Pour plus de clarté, votre contenu inclut tout ce que vous téléchargez en tant que collaborateur Thrive Global. En aucun cas, Thrive Global ne sera responsable de quelque manière que ce soit du contenu de tiers (y compris le Contenu d’utilisateur), y compris, mais sans s’y limiter, des erreurs ou omissions dans tout Contenu, ou de toute perte ou dommage de toute nature encouru à la suite de l’utilisation de tout Contenu de ce type.

1.2 Aucune obligation de présélectionner du Contenu

Vous reconnaissez que Thrive Global n’a aucune obligation de présélectionner le Contenu (y compris, mais sans s’y limiter, le Contenu d’utilisateur), bien que Thrive Global se réserve le droit, à sa seule discrétion, de présélectionner, refuser ou supprimer tout Contenu. En concluant cet Accord, vous consentez et acceptez par la présente de ne jamais révoquer ce consentement à une telle surveillance. Vous reconnaissez et acceptez que vous n’avez aucune attente de confidentialité concernant la transmission de votre Contenu. Dans le cas où Thrive Global présélectionne, refuse ou supprime tout Contenu, vous reconnaissez que Thrive Global le fera pour le bénéfice de Thrive Global et non pour le vôtre. Sans limiter ce qui précède, Thrive Global aura le droit de supprimer tout contenu qui viole le présent Accord ou est autrement répréhensible. Vous acceptez que vous devez évaluer et supporter tous les risques liés à l’utilisation de vos contributions, y compris face à des attentes de précision, d’exhaustivité ou d’utilité desdites contributions.

1. Votre Contenu

Thrive Global ne revendique pas la propriété de votre Contenu. Vous êtes seul responsable de tout votre contenu et vous déclarez, garantissez et acceptez que (a) votre contenu ne (i) enfreindra ni ne détournera aucune propriété intellectuelle ou autres droits d’un tiers, (ii) contiendra des virus logiciels ou un code informatique similaire. , fichiers ou programmes conçus pour interrompre, détruire ou limiter la fonctionnalité de tout logiciel ou matériel informatique ou équipement de télécommunication, (iii) poser ou créer un risque pour la vie privée ou la sécurité de toute personne, (iv) constituer de la publicité non sollicitée ou non autorisée, du matériel promotionnel, activités commerciales ou ventes, « courrier indésirable », « pourriel », « chaînes de lettres », « fraude pyramidale », « concours », « tirages au sort » ou toute autre forme de sollicitation, (v) être illicite, nuisible, menaçant, abusif, harcelant, délictueux, excessivement violent, diffamatoire, obscène, pornographique, calomnieux, envahissant la vie privée d’autrui, haineux, discriminatoire ou autrement répréhensible dans le seul jugement de Thrive Global, (vi) restreindre ou inhiber tout autre r personne d’utiliser ou de profiter des Services, ou qui peut exposer Thrive Global ou ses utilisateurs à tout préjudice ou responsabilité de tout type, (vii) impliquer des activités commerciales ou des ventes sans le consentement écrit préalable de Thrive Global ou (v) se faire passer pour personne ou entité, y compris tout employé ou représentant de Thrive Global; ou (b) vous avez le droit de télécharger votre contenu en vertu de toute loi applicable ou dans le cadre de relations contractuelles ou fiduciaires. Sauf en ce qui concerne votre Contenu, vous convenez que vous n’avez aucun droit ou titre sur ou sur tout Contenu qui apparaît sur ou dans les Services.

1.4 Licence pour votre Contenu

Bien que vous conserviez la propriété de votre Contenu, vous reconnaissez qu’en nous soumettant ce Contenu, nous pouvons l’utiliser dans le cadre de la fourniture des Services et autrement dans le cadre de nos opérations commerciales. Vous accordez par la présente à Thrive Global et à ses affiliés une licence non exclusive, mondiale, libre de redevance, entièrement libérée, perpétuelle, irrévocable, sous-licenciable (directement et indirectement via plusieurs niveaux), une licence transférable pour copier, distribuer, afficher, modifier et utiliser autrement votre Contenu en relation avec le développement, la fourniture et la promotion des Services et autrement en relation avec nos opérations commerciales, y compris, sans s’y limiter, à des fins commerciales. Pour plus de clarté, la licence ci-dessus permet à Thrive Global de (a) éditorialiser votre contenu et de le publier publiquement sur les Services afin que d’autres utilisateurs puissent accéder à votre Contenu; et (b) sous-licencier votre Contenu à ses partenaires.

En outre, vous comprenez que Thrive Global glane des informations précieuses à partir de votre Contenu et des données agrégées et / ou anonymisées qui sont dérivées de votre utilisation et de celle des autres des Services, y compris les informations dérivées de votre Contenu. Vous reconnaissez et acceptez que Thrive Global puisse créer de telles données agrégées ou anonymisées à partir de, ou en utilisant votre Contenu et d’autres mesures liées à votre utilisation des Services. Vous consentez par la présente à l’utilisation par Thrive Global de ces données agrégées ou anonymisées dans le cadre de ses opérations et fonctions internes, y compris, mais sans s’y limiter, les analyses et rapports opérationnels, les rapports et analyses financiers internes, les fonctions d’audit et à des fins d’archivage, ainsi que comme pour les autres objectifs commerciaux de Thrive Global. Vous reconnaissez et acceptez que Thrive Global puisse copier, afficher, distribuer, modifier, transférer, divulguer et autrement utiliser de telles données agrégées ou anonymisées. Les droits énoncés ci-dessus dans ce paragraphe sont perpétuels, irrévocables, valides dans le monde entier, transférables et sous-licenciables (directement et indirectement à travers plusieurs niveaux) par Thrive Global. Veuillez noter que d’autres utilisateurs peuvent rechercher, voir, utiliser, modifier et reproduire tout votre contenu que vous soumettez à toute zone « publique » des Services.

1.5 Sauvegarde du Contenu d’utilisateur

Nous ne sommes pas obligés de sauvegarder le Contenu d’utilisateur, et votre Contenu peut être supprimé à tout moment sans préavis. Par conséquent, nous vous recommandons de stocker et de sauvegarder des copies ailleurs.

1.6 Ne nous envoyez pas d’informations confidentielles dans votre Contenu.

Veuillez noter que le Contenu d’utilisateur ne sera pas traité comme information confidentielle. Par conséquent, vous acceptez de ne pas nous soumettre d’informations ou d’idées que vous considérez comme confidentielles ou exclusives. Vous reconnaissez que vos communications avec d’autres Utilisateurs via les Services sont des communications publiques et non privées, et que vous n’avez aucune attente de confidentialité à l’égard de ces communications.

Sans limiter ce qui précède, vous reconnaissez et acceptez que nous pouvons conserver le contenu et pouvons également divulguer le contenu si la loi l’exige ou en croyant de bonne foi qu’une telle préservation ou divulgation est raisonnablement nécessaire pour : (a) se conformer à la procédure légale, lois applicables ou demandes gouvernementales; (b) appliquer le présent Contrat; (c) répondre aux allégations selon lesquelles tout contenu viole les droits de tiers; ou (d) protéger les droits, la propriété ou la sécurité personnelle de Thrive Global, de ses utilisateurs et du public. Vous comprenez que la gestion et l’exploitation techniques du Service, notamment de vos Contenus peuvent nécessiter (a) leur transmission sur différents réseaux ; et (b) des modifications pour les conformer et les adapter aux conditions techniques requises pour la connexion des réseaux et appareils.

1.7 Aucun de frais

Vous convenez que vous n’aurez droit à aucune compensation monétaire en relation avec votre Contenu.

1.8 Réclamations relatives aux droits d’auteur

Thrive Global respecte la propriété intellectuelle d’autrui et nous demandons à nos utilisateurs de faire de même. Si vous pensez que votre travail a été copié d’une manière qui constitue une violation du droit d’auteur, ou que vos droits de propriété intellectuelle ont été autrement violés, vous devez informer Thrive Global de votre réclamation pour violation conformément à la procédure décrite ci-dessous.

Thrive Global traitera et enquêtera sur les avis de violation présumée et prendra les mesures appropriées en vertu du Digital Millennium Copyright Act (« DMCA ») et des autres lois applicables en matière de propriété intellectuelle en ce qui concerne toute violation alléguée ou réelle. Les notifications de violation du droit d’auteur doivent être envoyées par courriel à l’agent des droits d’auteur de Thrive Global à [email protected] ( avec l’objet « Demande de retrait DMCA »). Vous pouvez également nous joindre aux coordonnées suivantes :

Thrive Global Holdings inc.

599 Broadway, 6th Floor

New York, NY 10012

À l’attention de : COO/CFO

Pour être valide, la notification doit être faite par écrit et contenir les informations suivantes :

une signature électronique ou physique de la personne autorisée à agir au nom du propriétaire du droit d’auteur ou autre droit de propriété intellectuelle;

une description détaillée de l’œuvre protégée ou de tout autre propriété intellectuelle que vous déclarez avoir été l’objet d’une violation;

une description de l’endroit où le matériel non autorisé se trouve sur les Services, avec suffisamment de détails pour que nous puissions le trouver sur les Services;

votre adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;

une déclaration, établie en votre nom, que vous croyez en toute bonne foi que l’utilisation en question n’est pas autorisée par le détenteur du droit d’auteur ou de la propriété intellectuelle, son représentant ou la loi;

une déclaration de votre part, sous peine de parjure, que les renseignements ci-dessus dans votre notification sont exacts et que vous êtes le propriétaire du droit d’auteur ou de la propriété intellectuelle ou autorisé à agir au nom du propriétaire du droit d’auteur ou intellectuelle.

Contre-avis : si vous pensez que votre contenu qui a été supprimé (ou auquel l’accès a été désactivé) ne constitue pas une violation, ou que vous avez l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, de l’agent du titulaire du droit d’auteur, ou conformément à la loi, de télécharger et utiliser le contenu de votre contenu, vous pouvez envoyer une contre-notification écrite contenant les informations suivantes à l’agent des droits d’auteur :

votre signature manuscrite ou électronique;

l’identification du Contenu d’utilisateur qui a été supprimé ou dont l’accès a été désactivé, et l’emplacement du Contenu d’utilisateur avant sa suppression ou désactivation;

une déclaration indiquant que vous avez de bonnes raisons de croire que le Contenu d’utilisateur a été supprimé ou désactivé suite à une erreur ou une identification incorrecte; et votre nom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel, une déclaration selon laquelle vous consentez à la compétence du tribunal fédéral situé à New York, New York et une déclaration selon laquelle vous accepterez la signification de la procédure de la personne qui a fourni l’avis de l’utilisation non autorisée.

Si un contre-avis est reçue par l’agent des droits d’auteur, Thrive Global enverra une copie de la contre-notification à la partie plaignante d’origine l’informant qu’elle peut remplacer le contenu supprimé ou cesser de le désactiver dans 10 jours ouvrables. À moins que le titulaire du droit d’auteur n’introduise une action visant à obtenir une ordonnance du tribunal contre le fournisseur de contenu, le membre ou l’utilisateur, le contenu supprimé peut être remplacé, ou l’accès à celui-ci restauré, dans un délai de 10 à 14 jours ouvrables ou plus après réception du contre-avis, à notre seule discrétion.

Politique relative aux contrevenants répétés : conformément au DMCA et à toute autre loi applicable, Thrive Global a adopté une politique de résiliation, dans des circonstances appropriées et à notre seule discrétion, les utilisateurs qui sont considérés comme des contrefacteurs récidivistes. Nous pouvons également, à son entière discrétion, limiter l’accès aux Services et/ou résilier les comptes de tout utilisateur qui enfreint les droits de propriété intellectuelle de tierces parties, qu’il y ait ou non violation répétée.

