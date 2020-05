Defenses & Our Animal Nature

Every animal in nature has defenses. โฃโฃ

๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ด ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ข๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ช๐˜ด๐˜ฐ๐˜ฏ, ๐˜ค๐˜ญ๐˜ข๐˜ธ๐˜ด, ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ด, ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ, ๐˜ต๐˜ถ๐˜ด๐˜ฌ๐˜ด, ๐˜ค๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ง๐˜ญ๐˜ข๐˜จ๐˜ฆ, ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ข๐˜บ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ฅ. โฃโฃ

Without them perhaps we wouldnโ€™t exist in nature. โฃโฃ

I have come to find these claws and fangs necessary to our human embodiment process.โฃโฃ ๐ˆ ๐›๐ž๐ฅ๐ข๐ž๐ฏ๐ž ๐ข๐ญ ๐ญ๐จ ๐›๐ž ๐œ๐ซ๐ฎ๐œ๐ข๐š๐ฅ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐จ๐ฎ๐ซ ๐š๐ง๐ข๐ฆ๐š๐ฅ ๐›๐จ๐๐ฒ ๐ญ๐จ ๐ฆ๐ž๐ซ๐ ๐ž ๐ข๐ญ๐ฌ ๐ฉ๐ซ๐ข๐ฆ๐จ๐ซ๐๐ข๐š๐ฅ ๐ฐ๐ž๐› ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ฅ๐ฅ๐ข๐ ๐ž๐ง๐œ๐ž, ๐ข๐ง๐ญ๐จ ๐จ๐ฎ๐ซ ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐œ๐ข๐จ๐ฎ๐ฌ ๐จ๐ง๐ž.โฃโฃ

We forget that a thread that holds us together is of animal essence and a portal for reconnecting with creation.โฃโฃ

๐˜Š๐˜ข๐˜ด๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ข๐˜ด๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ฃ๐˜บ ๐˜ข โ€˜๐˜ค๐˜ช๐˜ท๐˜ช๐˜ญ๐˜ช๐˜ป๐˜ฆ๐˜ฅโ€™ ๐˜ธ๐˜ข๐˜บ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ญ๐˜ช๐˜ง๐˜ฆ. ๐˜›๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ข๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ต ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ด ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ท๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ง๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฎ ๐˜ถ๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ด๐˜ต๐˜ฆ๐˜ข๐˜ฅ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ฆ๐˜น๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜บ-๐˜ด๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฑ, ๐˜ธ๐˜ฆ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ ๐˜ช๐˜ต, ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฑ๐˜ถ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ฃ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ต๐˜ค๐˜ข๐˜ด๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ข๐˜ถ๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ช๐˜ต.โฃโฃ

They have turned into internalized defense mechanisms that react to anything that feels threatening. Is this good? Yes, it is. โฃโฃ

Many of us wouldnโ€™t have survived our childhood or youth, or toxic relationships were it not for these animal aspects to step in and protect us. โฃโฃ

Yet, they too must be restored to their right place. We do not need to walk around like wounded animals aggressive and attacking everything we think might hurt us.โฃโฃ

But we do. โฃโฃ

๐—ช๐ž ๐š๐ซ๐ž ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ๐ฅ๐ฒ ๐ ๐ฎ๐š๐ซ๐๐ž๐ ๐š๐ง๐ ๐ก๐š๐ฏ๐ž ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ ๐จ๐ญ๐ญ๐ž๐ง ๐ก๐จ๐ฐ ๐ญ๐จ ๐œ๐จ๐ž๐ฑ๐ข๐ฌ๐ญ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ข๐Ÿ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐จ๐ฎ๐ซ ๐ ๐ž๐ง๐ญ๐ฅ๐ž๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ AND ๐จ๐ฎ๐ซ ๐Ÿ๐ข๐ž๐ซ๐œ๐ž๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ.โฃโฃ

We have forgotten that we have the power to anchor a core stability for all polarities. โฃโฃ

We have forgotten to trust our intuition, to cultivate our environmental awareness, to listen beneath the noise.โฃโฃ

We have forgotten that this dance within us, allows us to come into coherence and co-creative power with our physical reality and therefore, the natural world. โฃโฃ

Their dance and coherence regulates our nervous system and enlivens our endocrine system.โฃโฃ

๐“๐ก๐ข๐ฌ ๐œ๐จ๐ฆ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ฌ ๐ญ๐ก๐ž ๐›๐š๐ฅ๐ฆ ๐ญ๐ก๐š๐ญ ๐ญ๐ž๐ง๐๐ฌ ๐ญ๐จ ๐ฐ๐ก๐š๐ญ ๐ก๐ฎ๐ซ๐ญ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ซ๐ž๐ฅ๐ž๐š๐ฌ๐ž๐ฌ ๐ข๐ญ๐ฌ ๐ข๐ง๐ก๐ž๐ซ๐ž๐ง๐ญ ๐ฅ๐ข๐ ๐ก๐ญ ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ฆ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก๐ข๐ง ๐ฎ๐ฌ.โฃโฃ

When colonizers came across the peoples living in their wild nature, they labeled their way of life as savage. They couldnโ€™t understand the language of the wild, of primal noise, the language of co-existence and interdependence. And like most of us still do, they wanted to get rid of what they couldnโ€™t understand, they wanted to own and conquer.โฃโฃ

They beat, schooled and indoctrinated our animal nature into submission. โฃโฃ

However, let us not forget that this very essence is connected to our primordial innocence and an inheritance granted to us by our Earth Mother.โฃโฃ

This inherent human nature canโ€™t be erased from the flesh, in fact its very alive, in all of its distorted forms. โฃโฃ

One of the first things I aim to awaken within my clients is that very awareness and remembrance.โฃ We are not seeking to get rid of or even transcend, or power our way into conquest or submission of ANYTHING. โฃโฃ

We are on a quest to accept, to embrace and to remember. To inhabit our animal body, our feeling body, to awaken our higher mind.โฃ To live as an embodiment of love. โฃโฃ

We will understand some things, and some are so vast and wild we can only feel them, and in this acceptance the paradox emerges. โฃ

๐˜‰๐˜ฆ๐˜ค๐˜ข๐˜ถ๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜บ๐˜ฐ๐˜ถ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ป๐˜ฆ ๐˜บ๐˜ฐ๐˜ถ ๐˜ค๐˜ข๐˜ฏโ€™๐˜ต ๐˜ต๐˜ณ๐˜ถ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ, ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ช๐˜ด ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜บ๐˜ฐ๐˜ถ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜บ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ. โฃโฃ