To Love is to Be Alive

On the occasion of Valentines day, i would like to share with you some thoughts.

During my period of great loneliness, wich started in Morocco around 2010, and lasted many years, i understood well, very well, that our heart is trully alive only when it pulsates in diapason with another heart. All other activities, are in fact substitutes, they fill up our time, they make us forget the lack of love and eros.

Walking in Essaouira, during many many excursions and visits, mainly during my work, i was stopping very often, when i had the occasion, in front of gift shops selling these kind of items, (like those you can see on the pictures) thinking how nice it would be if i also had a “love”to offer them to her. Sometimes a tear would slip from my eyes…

Thats why i tell you, i ask you, i beg you, fall in love, laugh, cry, “burn”, get”drunk”with your feelings, feel the”pain”, live through all this. And on the occasion of this symbolic day, celebrate with all your heart, mind and soul, and continue to celebrate love with your partner in life, with your beloved other “half “every day, every hour, every moment.

Yes, sometimes, it can be one way, without return, but thats life…

Κατα την διαρκεια της μεγαλης μοναξιας μου, που ξεκινησε στο Μαροκκο περιπου απο το 2010, και διηρκεσε πολλα χρονια, καταλαβα καλα, πολυ καλα, οτι η καρδια μονο οταν παλεται στην διαπασον με μια αλλη καρδια μπορει να ζησει πραγματικα. Ολες οι αλλες ασχολιες μας ειναι υποκαταστατα, μας γεμιζουν τον χρονο, μας κανουν να ξεχναμε την ελλειψη αγαπης και ερωτα. Περπατωντας στην Εσσαουιρα, κατα την διαρκεια πολλων εκδρομων και επισκεψεων εκει, σταματουσα συχνα μπροστα σε τετοια “μπιχλιμπιδακια”, σκεφτωμενος τι ομορφα θα ηταν να εχω και εγω καποια αγαπη, να της τα προσφερω. Καμμια φορα νου εφευγε και κανενα δακρυ…Ναι, δεν ειναι τιποτα ιδιαιτερο, αλλα χρηματα δεν υπηρχαν…

Γι αυτο σας λεω, αγαπηστε, ερωτευτητε, γελαστε, κλαψτε, “καειτε”, “πνιγητε”, “πονεστε”,ζησετε μεσα απο ολο αυτο. Και σημερα, αυτην την συμβολικη ημερα, γιορταστε την ολοι με ολη σας την καρδια το μυαλο και την ψυχη, και συνεχιστε να γιορταζετε την αγαπη και τον ερωτα καθε ημερα, καθε ωρα, καθε στιγμη. Καμμια φορα μπορει να ειναι χωρις ανταποκριση, αλλα ετσι ειναι η ζωη…