How Connection can Heal Women

๐˜ ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต, ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฌ๐˜ฆ ๐˜ข ๐˜ณ๐˜ถ๐˜จ ๐˜ธ๐˜ข๐˜ด ๐˜ซ๐˜ถ๐˜ด๐˜ต ๐˜ด๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ฑ๐˜ต ๐˜ง๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฎ ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฎ๐˜บ ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ต, she told me.ย

And I could totally relate. ๐๐ž๐ข๐ง๐ ๐ ๐ข๐ฏ๐ž๐ง ๐š๐ง ๐ข๐ง๐Ÿ๐ž๐ซ๐ญ๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐๐ข๐š๐ ๐ง๐จ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐œ๐š๐ง ๐Ÿ๐ž๐ž๐ฅ ๐ฅ๐ข๐ค๐ž ๐ญ๐ก๐ž ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ž ๐ฅ๐จ๐ฌ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐จ๐ฅ and the end of a chapter of your life.ย

And you might feel life has turned her back on you once, so itโ€™s hard to trust that everything is going to be ok in the future. Disaster is right there around the corner, waiting to creep in.ย

That feeling of high alert we need to maintain is also known as ๐š๐ง๐ฑ๐ข๐ž๐ญ๐ฒ.

Anxiety manifests in excessive worrying, agitation, restlessness, fatigue, difficulty concentrating, irritability, tense muscles and trouble sleeping.

When I heard it would be almost impossible for me to conceive naturally, I felt lost too. My idea of a picture perfect future had suddenly crumbled. And my body responded to it: my legs got shaky, my arms got weak and my heart sank down to my stomach.ย

๐“๐ก๐ž ๐›๐จ๐๐ฒ ๐ซ๐ž๐ฌ๐ฉ๐จ๐ง๐๐ฌ ๐ญ๐จ ๐ž๐ฆ๐จ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ. ๐๐ฎ๐ญ ๐ข๐ญโ€™๐ฌ ๐ง๐จ๐ญ ๐š ๐จ๐ง๐ž ๐ฐ๐š๐ฒ ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ž๐ž๐ญ.

Emotions are created by the body. Nurturing the body and connecting within can create positive emotions!

๐๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ก๐ž. Find a comfortable seated position, sit bones on the ground or a pillow, bring one hand to the heart and one to the ground and breath long slow smooth breaths. In for 4, out for 4

๐ƒ๐ซ๐ข๐ง๐ค a glass of water or ๐ž๐š๐ญ something nutritious.ย

Maintain a ๐ซ๐ž๐ ๐ฎ๐ฅ๐š๐ซ ๐ฌ๐ฅ๐ž๐ž๐ฉ๐ข๐ง๐ ๐ฉ๐š๐ญ๐ญ๐ž๐ซ๐ง (ideally going to bed no later than 22.30)

Ground yourself in simple daily ๐ซ๐จ๐ฎ๐ญ๐ข๐ง๐ž๐ฌ. For example, Abyhanga, ayurvedic oil massage, can be a beautiful way of caring for your body and letting go of stress.

And most of all ๐œ๐จ๐ง๐ง๐ž๐œ๐ญ with other women in similar situations, lean into vulnerability and share your story.

๐๐ซ๐ž๐š๐ค ๐ญ๐š๐›๐จ๐จ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐œ๐จ๐ง๐ง๐ž๐œ๐ญ

As women, in some cultures more than others, we have been conditioned to โ€œ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ท๐˜ฐ๐˜ช๐˜ค๐˜ฆโ€ (aka โ€œ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ถ๐˜ต ๐˜ถ๐˜ฑโ€) for centuries. A good girl does not scream, a good girl doesnโ€™t laugh out loud, a good girl doesnโ€™t talk about her bodily needs.

๐’๐จ๐ฆ๐ž ๐ญ๐จ๐ฉ๐ข๐œ๐ฌ ๐ฌ๐ฎ๐œ๐ก ๐š๐ฌ ๐ฆ๐ข๐ฌ๐œ๐š๐ซ๐ซ๐ข๐š๐ ๐ž, ๐ข๐ง๐Ÿ๐ž๐ซ๐ญ๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐š๐ง๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐จ๐ฉ๐š๐ฎ๐ฌ๐ž ๐š๐ซ๐ž ๐ฌ๐ญ๐ข๐ฅ๐ฅ ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ข๐๐ž๐ซ๐ž๐ ๐ญ๐š๐›๐จ๐จ by many. So when we go through these experiences we tend to keep it to ourselves.ย

๐“๐ก๐ข๐ฌ ๐œ๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ž๐ฌ ๐๐ข๐ฌ๐œ๐จ๐ง๐ง๐ž๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐ฅ๐จ๐ง๐ž๐ฅ๐ข๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ, ๐š ๐Ÿ๐ž๐ž๐ฅ๐ข๐ง๐ ๐จ๐Ÿ ๐š๐ฅ๐ข๐ž๐ง๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐š๐ง๐ ๐ญ๐ก๐š๐ญ ๐ข๐ง๐ง๐ž๐ซ ๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐จ๐ง โ€œ๐ฐ๐ก๐ฒ ๐ฆ๐ž ๐š๐ง๐ ๐ง๐จ๐ญ ๐ญ๐ก๐ž๐ฆ?โ€ โ€ฆwhile actually there are a lot of โ€œthemโ€ who are like โ€œmeโ€.ย

But we might never find out, because of the shame in opening up.

๐ˆ ๐›๐ž๐ฅ๐ข๐ž๐ฏ๐ž ๐ญ๐ก๐š๐ญ ๐›๐ฒ ๐จ๐ฐ๐ง๐ข๐ง๐ ๐จ๐ฎ๐ซ ๐ฏ๐จ๐ข๐œ๐ž ๐š๐ง๐ ๐ž๐ฑ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ข๐ง๐ ๐จ๐ฎ๐ซ ๐ฏ๐ฎ๐ฅ๐ง๐ž๐ซ๐š๐›๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ, ๐ญ๐จ๐ ๐ž๐ญ๐ก๐ž๐ซ ๐ฐ๐ž ๐œ๐š๐ง ๐ซ๐ข๐ฌ๐ž ๐ข๐ง ๐จ๐ฎ๐ซ ๐ฉ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ ๐š๐ง๐ ๐ก๐ž๐š๐ฅ ๐จ๐ฎ๐ซ ๐ก๐ž๐š๐ซ๐ญ๐ฌ.

When I got my POI (premature ovarian insufficiency) diagnosis, aka premature menopause, I told people. I told them about my body, my feelings, my sadness. I stripped the layers and exposed my self. Vulnerable. What happened then? They did the same back. They stripped their layers and shared their own stories. ๐—ช๐ž ๐œ๐จ๐ง๐ง๐ž๐œ๐ญ๐ž๐.

Connection was pure therapy.ย

If you would like to share your story with me and find a supportive community of women, ๐๐ซ๐จ๐ฉ ๐š ๐œ๐จ๐ฆ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐จ๐ซ ๐Ÿ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ ๐ฆ๐ž ๐จ๐ง ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ซ๐š๐ฆ @veronicasantini_yoga