Façons créatives de bouger davantage durant une journée chargée

Nous savons tous que rester actif est important, mais trouver le temps pour ce faire entre le travail et les cours virtuels de nos enfants n’est pas toujours facilemovement, même si (et surtout) depuis qu’on est à lamaison plus souvent qu’auparavant. Heureusement pour nous, la recherche montre que même quatre secondes d’activité physique peuvent avoir un impact positif sur notre bien-être. Les séances d’entraînement super abrégées sont une alternative bénéfique si vous ne pouvez pas vous réserver du temps pour une session plus longue, et lorsqu’il s’agit d’ exercices rapides, faire preuve de créativité est essentiel.

Nous avons demandé à notre communauté Thrive de nous dire comment ils arrivent à inclure des exercices rapides dans leur journée. Voici leurs conseils :

Faites des pompes pendant que la douche se réchauffe

« Je me suis habitué à faire des pompes pendant que l’eau se réchauffe pour ma douche. Chaque fois que l’eau commence à couler, je m’installe par terre et fais autant de pompes que possible. J’en suis à 30 pompes par jour!

—Nicole Kolenda, orthophoniste pédiatrique, New York, New York

Étirez-vous entre les réunions

« Entre les réunions, j’essaie de me lever et de m’étirer. J’étire mes bras vers le haut, puis vers le bas, vers le plafond puis vers le sol. Cela me rappelle les cours de gym à l’école primaire. C’est très simple, mais la simplicité n’enlève rien à l’efficacité. Cette pause rapide me permet de prendre du recul, de me recentrer et d’intégrer des mouvements physiques dans ma journée. Le fait de m’étirer pendant 30 secondes est un outil sur lequel je peux toujours compter. »

—Marta Rzeszowska Chavent, consultante en management et changement, France

Organisez des soirées dansantes avec vos enfants

« Dans mon cas, je me sers d’une lumière disco et de la musique de Taylor Swift. Mes deux filles m’accompagnent. Tous les jours, nous avons une session disco dans la cuisine, dans une chambre ou dans le salon. C’est libérateur! La musique joue est très importante pour notre bien-être. Quand nous manquons d’énergie, c’est exactement ce qu’il nous faut pour nous remonter le moral. Quelques minutes suffisent! »

—Sarah Lennon, coach de carrière, Dublin, Irlande

Réglez votre montre pour vous rappeler de vous lever

« J’adore définir des alarmes sur ma montre pour me rappeler de me lever. Ma montre me le dit que ça fait une heure que je n’ai pas bougé. Ça arrive quand je suis concentré sur un projet ou quand je lis un bon livre. Alors, je me lève et cours sur place pendant une minute. J’aime aussi faire des étirements et des poses de yoga en attendant que mes repas cuisent. Bouger est bon pour ma circulation et m’aide à me recentrer. »

—Laurie Jonas, blogueuse et auteure, Red Wing, Minnesota

Cumulez les exercices

« Je cumule des exercices au long de la journée et les combinant à d’autres habitudes. Prenons, par exemple, quelque chose de banal comme vous brosser les dents pendant deux minutes, deux fois par jour. Vous pourriez aussi utiliser ce temps pour faire autre chose en même temps, comme faire la chaise contre le mur. Ou si vous vous tenez devant le grille-pain, en attendant que votre bagel rôtisse, vous pouvez faire des flexions tout en gardant un oeil sur la minuterie. L’idée est de conserver vos habitudes, mais de les maximiser. Vous bougez plus et ça donne des résultats!

—Jillian Potashnick, instructrice de conditionnement physique, Las Vegas, Nevada

Gardez un cerceau près de votre bureau

« Si je vis beaucoup de stress au travail, je me sers du cerceau que je garde dans une armoire près de mon bureau. Faire du hula hoop m’aide avec mon humeur et me permet de faire une courte séance d’entraînement. Difficile d’être de mauvaise humeur après quelques minutes de hula hoop. Ça me change les idées et je peux retourner travailler en étant plus sereine. »

—Cindy J., consultante en recherche de cadres et en ressources humaines auprès d’organisations à but non lucratif, Boston, Massachusetts

Faites des levées de jambes pendant les conférences

« Pendant les conférences téléphoniques, j’en profite pour faire des levées de jambes, pour sauter sur place ou pour m’étirer les jambes. Toutes les deux heures, je fais aussi plusieurs fois le tour de mon bureau. En faisant plusieurs petites séances d’exercice durant la journée, j’arrive à rester active et à avoir le sentiment d’avoir pris soin de moi même si je n’ai pas pu m’entraîner pendant une heure entière. »

—Lory Vincenzi, directrice régionale principale des ventes, Toronto, Ontario

Faites le ménage tout en jouant avec votre animal

« J’adore voir mon chien s’amuser avec un jouet ou courir après une balle. Ça me donne une bonne raison de m’éloigner de mon ordinateur portable toutes les quelques heures pour jouer avec lui. Je peux même passer l’aspirateur et jouer à la balle avec lui en même temps, car il adore me suivre pendant que je fais le ménage. Il a appris à aller chercher sa balle préférée quand il me voit sortir l’aspirateur. C’est un devenu un jeu qui s’avère un excellent moyen d’ajouter une séance d’entraînement rapide et de me remonter le moral. »

—Beverly Landais, coach certifiée, Tunbridge Wells, Royaume-Uni

Joignez-vous au cours de gym virtuel de vos enfants

« Pour une séance d’entraînement rapide, j’aime interrompre ce que je fais et me joindre au cours d’éducation physique virtuel avec mon enfant qui est en 2e année. Rien de mieux que devenir une maman embarrassante pour encourager les enfants à s’amuser tout en restant actifs! »

—Lakshmi Jayanthi, fondatrice de Pickup Sports, Atlanta, Géorgie

Allez dehors pendant vos pauses

« Parfois, entre deux appels Zoom, je vais dehors, enlève mes chaussures pour sentir l’herbe entre mes orteils et je regarde le ciel. Si j’ai plus de temps, je vais même mes mains sur un arbre ou je lui fais un câlin. La philosophie du “earthing” m’aide à me connecter avec Mère Nature et à mettre les choses en perspective. Et c’est une excellente façon de bouger plus! »

—Karen Siff Exkorn, coach exécutive et médias, auteurs, dramaturge, New York, New York