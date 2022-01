Comprendre pourquoi le stress a une influence sur votre assiette et comment l’éliminer

Manger peut souvent sembler vous apporter du réconfort en cas de stress. Une consommation d’aliments réconfortants peut susciter de la joie, un sentiment de sécurité et même des souvenirs nostalgiques. Avec le temps, toutefois, votre envie de dévorer un sac de chips en entier peut indiquer un problème sous-jacent plus grave.

« L’envie de manger sous l’effet du stress est un mécanisme d’adaptation », a déclaré Mary Pritchard à Thrive. Mary Pritchard, Ph.D., est professeure de psychologie à la Boise State University et y enseigne un cours de psychologie de l’alimentation. « D’un point de vue psychologique, manger ne fait pas disparaître le problème que vous essayez de résoudre. »

La science démontre que vous avez plus de chances de faire une rafle dans votre garde-manger si vous vous sentez dépassé par le nombre de choses que vous devez accomplir ou pris de panique à cause d’une échéance imminente. Des chercheurs de Harvard ont découvert que manger sous l’effet des émotions se produit à cause des taux de cortisol et d’insuline qui augmentent dans votre corps lorsque vous êtes aux prises avec l’anxiété ou privé de sommeil. Ce changement hormonal indique à vos hormones de la faim (en particulier celles qu’on appelle « ghréline ») que vous avez soudainement faim, et ce, même si vous venez d’avoir un repas bien copieux et que vous ne devriez pas avoir faim.

Notez aussi que l’envie de manger ne survient pas uniquement sous l’effet du stress.Des études révèlent que les gens ont tendance à trop manger lorsqu’ils s’ennuient ou lorsqu’ils sont constamment en présence de malbouffe.

Manger ses émotions peut soulager le stress à court terme, mais selon Pritchard, ce mécanisme d’adaptation n’a aucun avantage à long terme. Mieux vaudrait affronter vos émotions pour devenir plus attentif à vos facteurs de stress et à votre relation avec la nourriture. Voici quelques conseils pour vous aider.

Soyez attentif au « signal d’alarme » de votre corps

Dans une situation stressante, votre corps peut ne pas être en mesure de faire la différence entre le stress causé par une échéance imminente au travail et un facteur mettant votre vie en danger . C’est pourquoi, selon Pritchard, les aliments riches en graisses et en sucre nous font autant saliver. Cette envie de sucre ou de graisse est un « signal d’alarme » qui arrive en situation de stress, explique-t-elle. « Votre corps se prépare en libérant du cortisol et de l’épinéphrine. » Pour lutter contre les rages de bouffe, Pritchard note qu’il est important de pouvoir reconnaître quand il s’agit d’une rage de bouffe et de s’en distancier. « Levez-vous, faites le tour du pâté de maisons, changez-vous les idées et respirez lentement et profondément », suggère-t-elle. « Le simple fait de respirer et de vous distancier de votre envie de manger peut vous aider à la contrôler. »

Revisitez les aliments que vous trouvez réconfortants

Manger ses émotions peut être néfaste pour la santé de la plupart des gens car, ce faisant, ils optent généralement pour des aliments peu nutritifs, souvent à cause de l’idée que les aliments sains, contrairement à la malbouffe, sont ennuyeux. « Puisque nous ne nous autorisons pas à manger de la malbouffe, nous l’associons parfois à de la nourriture réconfortante », a déclaré Ellen Fitzsimmons-Craft à Thrive. Ellen Fitzsimmons-Craft, Ph.D., est professeure adjointe de psychiatrie à la Washington University School of Medicine. « C’est pourquoi il est préférable de développer une approche qui ne nous interdit aucun aliment à condition qu’il soit consommé avec modération. » Fitzsimmons-Craft explique que quand vous vous « interdisez » certains aliments et que vous cédez à la tentation, votre cerveau a du mal à s’arrêter. De plus, quand vous êtes stressé, vos émotions négatives peuvent déclencher la suralimentation. « Entraînez-vous à manger avec modération. Peu importe ce que vous mangez. Ainsi, les aliments réconfortants auront peut-être moins de pouvoir sur vous », exhorte-t-elle. « Songez ensuite à quel point les “aliments sains” et traditionnels peuvent être délicieux. »

Apprenez à différencier la faim du stress

Quand vous êtes stressé ou anxieux au travail, il se peut que vous soyez porté à grignoter tout ce qui vous tombe sous la même, même si vous n’avez pas vraiment faim. Dans de telles situations, Fitzsimmons-Crafts vous suggère de vous poser la question à voir si vous avez vraiment faim ou si ce ne serait pas juste le stress ou l’anxiété qui vous pousse à manger. « Si ce sont les émotions plutôt que la faim qui vous incitent à manger, entraînez-vous à reconnaître les moments où cela se produit et adoptez des stratégies de remplacement, comme aller prendre une marche ou appeler un ami », suggère-t-elle. Pritchard appelle ces stratégies de remplacement des « stratégies d’adaptation axées sur les problèmes » et ajoute que prendre le temps de gérer les facteurs de stress peut vous aider à différencier les moments où vous avez vraiment faim des moments où vous vous ennuyez. « Ce faisant, vous apprenez à écouter votre corps », explique-t-elle. « Vous pouvez vider le pot de bonbons au complet ou trouver un moyen plus efficace. »