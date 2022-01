Comment minimiser le stress avant qu’il ne devienne trop important

La fondatrice et PDG de Thrive, Arianna Huffington dit souvent ce fameux dicton : « Le stress est inévitable, le stress cumulatif est évitable. » Puisqu’il nous arrive tous d’avoir des journées bien remplies à l’occasion, des journées où nous nous sentons dépassés, il est important de nous armer d’outils qui minimisent le stress avant qu’il ne nous épuise.

Nous avons demandé à notre communauté Thrive de partager avec nous leurs trucs pour minimiser le stress avant qu’il ne devienne trop important. Lesquelles de ces stratégies allez-vous essayer?

Planifiez votre journée la veille

« Un truc qui m’aide vraiment est de planifier ma journée la veille. Avant de me coucher, je ferme les yeux et visualise ce que je veux accomplir le lendemain. J’écris ensuite une liste complète de toutes les choses que je dois faire. Le lendemain, je me réveille en sachant déjà ce que je dois faire au cours de la journée. Cette astuce vous évite de soudainement réaliser que vous avez oublié de faire quelque chose. Au besoin, vous pouvez même ajouter des éléments à votre liste.

——Dre Nadine Collins, coach en bien-être spirituel, conférencière et auteure, Atlanta, Géorgie

Essayez l’exercice de respiration 3-3-5

« Pour minimiser le stress, je fais l’exercice de respiration 3-3-5 au quotidien. Cet exercice me détend instantanément et me permet d’avoir les idées claires pour continuer à progresser et rester productive. Il consiste simplement à respirer par le nez pendant trois secondes, retenir sa respiration trois secondes, puis expirer par la bouche pendant cinq secondes. C’est un exercice simple, très efficace, qui peut être fait n’importe où et n’importe quand!

—Nausheen Saumtally, conférencière et formatrice en autonomisation, Toronto, Ontario

Fermez les yeux et écoutez votre corps

« Je fais l’effort de fermer les yeux et d’écouter mon corps, en particulier ce que me disent mes intestins et mon cou. Quand je suis stressée, je le ressens surtout dans les intestins, mon cou et mes épaules. J’ai parfois l’impression que le monde entier pèse sur mes épaules. J’ai vécu un accident traumatique et, depuis le début de ma carrière, je ressens beaucoup de tension dans le cou et les intestins. En prenant un moment pour écouter mon corps, j’arrive à sentir où je suis tendue et je me permet de prendre une pause si j’en ai besoin. »

—Anitha Balaraj, coach exécutif, Chennai, Inde

Concentrez-vous sur la solution, pas sur le problème

« Je trouve qu’une très bonne façon de minimiser le stress est de se concentrer sur la solution plutôt que sur le problème. Lorsque vous vous concentrez sur le problème, votre corps produit des hormones et des réactions chimiques toxiques. Quand vous vous concentrez sur la solution, vous vous concentrez sur le moment présent et restez positif(ve) pour l’avenir. Ce petit changement peut faire une énorme différence. »

—Mary, conseillère en santé mentale agréée, Floride

Prévoyez des pauses dans votre emploi du temps

« Quand une journée très chargée et stressante se présente, je m’assure de prévoir des pauses dans mon emploi du temps pour me donner la chance de respirer. Je me prépare du thé à la menthe, m’assois en silence et respire profondément, ou je joue à un jeu vidéo sur mon téléphone qui permet à mon cerveau de se reposer. Après, je me sens toujours mieux, plus calme et plus équilibrée pour débuter ma prochaine réunion. »

—Marci Brockmann, auteure, podcasteuse, artiste et éducatrice, New York

Ajoutez vos réunions à votre horaire de la semaine

« Chaque semaine, je m’assois et j’ajoute mes réunions à mon horaire de la semaine, en utilisant du papier pointillé et un code de couleurs. J’écris quelles réunions seront « actives » et quelles réunions seront « tranquilles », pour indiquer les réunions où ma participation est primordiale. En écrivant mon emploi du temps sur un papier à part me permet d’être stratégique et de trouver du temps pour me concentrer sur des projets. »

—Amanda, production virtuelle, Memphis, Tennessee

Réservez-vous du temps pour sortir

« Je vais à la plage avant de devenir trop stressée. Je suis écrivaine, j’ai donc un horaire flexible et j’habite à cinq minutes de la plage. Cela m’aide toujours à minimiser le stress avant qu’il ne devienne trop présent.

—Natalie Brobin, écrivaine, Oceanside, Californie

Faites-vous couper les cheveux

« Il y a des jours où je me retrouve au bout du rouleau. Ma stratégie pour minimiser le stress avant qu’il ne devienne trop important, dans ces cas-là, est la suivante : je me fais couper les cheveux. C’est bizarre, je sais. Mais la plupart du temps, je suis stressé parce que les choses me semblent accablantes, désorganisées et hors de contrôle. Quand je me fais couper les cheveux, j’ai l’impression de parvenir à quelque chose, que je contrôle quelque chose. Ça me permet d’oublier le bureau et de socialiser avec d’autres personnes. Quand je suis dans le fauteuil du coiffeur, je ne peux pas non plus utiliser mon téléphone portable, mon ordinateur portable, ma calculatrice, mes stylos, etc. et je peux converser avec une personne qui n’a rien à voir avec mon milieu professionnel. Autrement dit, j’ai l’impression de faire quelque chose de bien pour moi-même et de prendre soin de moi.

—Kevin Ervin Kelley, AIA, architecte, Los Angeles, Californie

Demandez-vous quel conseil vous donneriez à un ami

« Pour éviter le stress, je me demande : « Si un ami faisait face à ce problème, qu’est-ce que je lui conseillerais de faire? » Cette question m’aide toujours à recadrer. Parfois, le simple fait d’avoir une liste de quelques options m’aide à devenir proactif plutôt que réactif. Ça me donne un sentiment de contrôle lorsque je sens que je perds les pédales. »

—Kristin Meekhof, experte en bien-être et résilience et auteure, Royal Oak, Minnesota

Accordez-vous du temps pour vous

« Pour minimiser le stress, tous les jours, je fais des choses pour moi et mon bien-être. Cela me permet de garder la tête sur les épaules et de rester calme face au stress. En gardant un esprit clair et positif, on arrive à mieux gérer les situations de stress. Ces choses comprennent méditer, faire du sport, promener mon chien et lire. Toutes ces activités m’aident à garder mon équilibre et me permettent de mieux faire face aux situations plus difficiles sur le plan émotionnel. »

—Amanda Edmanson, enseignante au primaire, Kuala Lumpur, Malaisie