Comment conserver votre énergie en période de stress

Nous avons tous connu des jours où nous nous sommes sentis épuisés, physiquement et émotionnellement. Depuis le début de la pandémie, les règles et normes continuent de changer, et il est encore plus difficile de préserver son énergie et bien-être émotionnel. C’est pourquoi, pour composer avec la situation et nous aider à rester calmes, développer des stratégies durables est maintenant essentiel.

Voici trois stratégies pour vous aider à rester fidèle à vous-même et à conserver votre tranquillité d’esprit :

Apprenez à dire « non » avec compassion

La plupart des gens ont du mal à être directs et à dire « non » quand quelqu’un leur demande quelque chose, même si cela ne fait pas partie de leurs obligations professionnelles. Nous nous sentons souvent obligés de paraître agréables et d’accepter chaque demande qui se présente à nous. Or, lorsque vous acceptez de faire des choses que vous ne voulez pas vraiment faire, cela crée du ressentiment en vous et gruge votre énergie. Pour dire « non » avec compassion, essayez des phrases telles que :

« J’aimerais bien, mais je ne peux pas pour le moment. »

« Mon horaire est surchargé, malheureusement. »

« Peut-être une autre fois. »

Mettez vos limites

Vous savez probablement déjà quels types d’interactions vous épuisent. Parfois, il est difficile d’éliminer complètement ces interactions, mais vous avez le pouvoir de les limiter. Par exemple, vous pouvez avoir un collègue qui a l’habitude de vous saper votre énergie. Vous ne pouvez pas toujours l’éviter, mais vous pouvez poliment mettre fin à une conversation épuisante en utilisant des phrases comme : « Pouvons-nous en parler plus tard? » En apprenant à mettre vos limites, vous prenez soin de vous.

Prenez l’air pendant quelques minutes

Essayez d’aller prendre une marche pendant les pauses. Cinq minutes de marche et de respiration profonde peuvent suffire pour rétablir votre paix intérieure, décompresser et vous remettre de toute interaction stressante que vous avez pu avoir. Des études montrent que le temps passé dans la nature est lié à des avantages cognitifs, ainsi qu’à des améliorations de votre humeur, de votre état mental et de votre santé physique et émotionnelle.

Quelques changements simples à votre routine quotidienne peuvent vous aider à vous sentir beaucoup mieux émotionnellement. Votre santé mentale et votre bien-être sont importants. Un petit investissement suffit pour de grands résultats.