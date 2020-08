𝙒𝙝𝙖𝙩 𝙞𝙨 𝙮𝙤𝙪𝙧 ‘𝙒𝙝𝙮’?

Theย #1ย mistake so many of us make that is keeping us underpaid, dissatisfied and undervalued is โ€“ ๐’๐’๐’• ๐’ ๐’†๐’‡๐’Š๐’๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’–๐’“ ๐’‘๐’†๐’“๐’”๐’๐’๐’‚๐’ ๐’ƒ๐’“๐’‚๐’๐’ .

Creating a personal brand can be tasking, but the rewards are numerous. With all the competition out there, its time for you to set yourself apart by communicating your value to the world.

What is a personal brand?

Simply put, your ๐™‹๐™š๐™ง๐™จ๐™ค๐™ฃ๐™–๐™ก ๐™—๐™ง๐™–๐™ฃ๐™™ = values, experience and skills unique to you. The image you create around your professional self.

๐™‹๐™š๐™ง๐™จ๐™ค๐™ฃ๐™–๐™ก ๐™—๐™ง๐™–๐™ฃ๐™™๐™ž๐™ฃ๐™œ = an intentional plan to take your career from obscurity to visibility.

So my question is โ€“ are you ready to be intentional about your personal brand?

Finding your โ€˜Whyโ€™

Finding your โ€˜whyโ€™ can be easy, if you follow these steps:

1. ๐๐ž ๐œ๐ฅ๐ž๐š๐ซ ๐š๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐ฐ๐ก๐ฒ ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐๐จ ๐ฐ๐ก๐š๐ญ ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐๐จ

2. ๐–๐ซ๐ข๐ญ๐ž ๐ข๐ญ ๐๐จ๐ฐ๐ง ๐š๐ง๐ ๐ซ๐ž๐ฉ๐ž๐š๐ญ ๐จ๐Ÿ๐ญ๐ž๐ง, ๐ฌ๐จ ๐ข๐ญ ๐›๐ž๐œ๐จ๐ฆ๐ž๐ฌ ๐š ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐ฒ๐จ๐ฎ.

3. ๐‚๐จ๐ฆ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ข๐œ๐š๐ญ๐ž ๐ฒ๐จ๐ฎ๐ซ ๐ฐ๐ก๐ฒ.

Once you can do the above, you are on your way to showing the world why it needs you.